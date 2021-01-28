Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çıkardığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki veriler, koronavirüs pandemisinin olumsuz etkisine rağmen 2020 yılında, toplam 102 bin 794 yeni şirketin açıldığını, 15 bin 949 işletmenin ise kapandığını gözler önüne seriyor. Verilere göre, kapanan işletmelerden çoğu ya birleşme ya da faaliyet alanını değiştirme yoluna gitti.
Fitch Ratings başta olmak üzere uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine, küresel finans dünyasının kalbi OECD'nin İstanbul'da merkez açmasına, 2020 yılının 169.5 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapatılmasına rağmen başını CHP'nin çektiği zillet ittifakı sürekli olarak 'ekonomik kriz' yaygarası kopartıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM kürsüsünden 'yüzbinlerce şirket battı' yalanını savurup, yandaş medya ise bu mesnetsiz iddiaları manşetinden verirken gerçek veriler tam aksini söylüyor. Zillet ittifakı ve mütareke medyasının el birliğiyle yürüttüğü kirli algı operasyonunu çürütecek verileri okuyucuları için yayınlıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çıkardığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesindeki verilere göre dünyayı kasıp kavuran salgın hastalığın ekonomileri de felç etmesine rağmen, ülkemizdeki güçlü ekonomik yönetim sayesinde 102 bin 794 yeni şirket açıldı. Kapanan şirket sayısı 15 bin 949 olarak kayıtlara geçti.
HÜKÜMETİN DESTEĞİ ŞİRKETLERE GÜÇ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü Türkiye, kriz çığırtkanlarının bütün temennilerine rağmen kararlı yürüyüşüne devam ediyor. Yeni Akit'te yer alan habere göre, Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına aldığı ve ekonomik etkileşimin en dibe vurduğu bir dönemde bile, AK Parti hükümetinin ticari hayatı fonlaması sonucu yüz binlerce yeni şirket finans dünyamıza katıldı. Şirketlere, kira desteği, vergi indirimi, kredi muafiyeti ve maaş ödeme desteği verilmesi de iş dünyasına nefes aldırdı. 2020 yılının ilk ayında 10 bin 591 şirket açılırken, sadece 2 bin 292 şirket kapandı. Şubat ayında ise 9 bin 287 yeni şirket ekonomi hayatımıza katılırken, 865 şirket faaliyetini sonlandırdı.