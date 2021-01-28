Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çıkardığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesindeki verilere göre dünyayı kasıp kavuran salgın hastalığın ekonomileri de felç etmesine rağmen, ülkemizdeki güçlü ekonomik yönetim sayesinde 102 bin 794 yeni şirket açıldı. Kapanan şirket sayısı 15 bin 949 olarak kayıtlara geçti.

HÜKÜMETİN DESTEĞİ ŞİRKETLERE GÜÇ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü Türkiye, kriz çığırtkanlarının bütün temennilerine rağmen kararlı yürüyüşüne devam ediyor. Yeni Akit'te yer alan habere göre, Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına aldığı ve ekonomik etkileşimin en dibe vurduğu bir dönemde bile, AK Parti hükümetinin ticari hayatı fonlaması sonucu yüz binlerce yeni şirket finans dünyamıza katıldı. Şirketlere, kira desteği, vergi indirimi, kredi muafiyeti ve maaş ödeme desteği verilmesi de iş dünyasına nefes aldırdı. 2020 yılının ilk ayında 10 bin 591 şirket açılırken, sadece 2 bin 292 şirket kapandı. Şubat ayında ise 9 bin 287 yeni şirket ekonomi hayatımıza katılırken, 865 şirket faaliyetini sonlandırdı.