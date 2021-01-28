Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları anbean döviz kurlarındaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün en düşük 7,3423, en yüksek 7,4150 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 7,4147'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4100
|7,4110
|7,3600
|7,3610
|Avro
|8,9600
|8,9610
|8,9430
|8,9440
|Sterlin
|10,1220
|10,1350
|10,0300
|10,0800
|İsviçre Frangı
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3800
|7,4600
|7,3310
|7,3910
|Avro
|8,9200
|9,0000
|8,9040
|8,9740
|Sterlin
|10,0720
|10,2820
|9,9800
|10,1800
ALTININ KİLOGRAMI 435 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 435 bin 800 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 435 bin lirayı, en yüksek ise 437 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 435 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 471 milyon 699 bin 105,85 lira, işlem miktarı ise 1.086,20 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 315 milyon 123 bin 577,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, T. Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Iar Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,27 azalışla 397,86 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,19 değer kaybıyla 13.456 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 azalışla 6.505 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 düşüşle 5.422 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 7.799 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,80 azalarak 21.480 puanda bulunuyor.