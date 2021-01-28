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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 17:36
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    • 28.01.2021 17:36
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    , ve sterlin ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 dolar ve euro kuru alış satış fiyatı

    Piyasalarda hareketlilik sürürken binlerce kişi ndaki son duruma odaklandı. Döviz kurlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Piyasalardaki son alış satış fiyatlarını araştıranlar ise araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 7,4100 liradan, avro 8,9760 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4110 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9610 lira olmuştu. Peki, dolar, ve sterlin ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 dolar ve euro kuru alış satış fiyatı

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları anbean döviz kurlarındaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün en düşük 7,3423, en yüksek 7,4150 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 7,4147'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,4100 7,4110 7,3600 7,3610
    Avro 8,9600 8,9610 8,9430 8,9440
    Sterlin 10,1220 10,1350 10,0300 10,0800
    İsviçre Frangı
    ANKARA
    ABD Doları 7,3800 7,4600 7,3310 7,3910
    Avro 8,9200 9,0000 8,9040 8,9740
    Sterlin 10,0720 10,2820 9,9800 10,1800

    ALTININ KİLOGRAMI 435 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 435 bin 800 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 435 bin lirayı, en yüksek ise 437 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 435 bin 800 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 471 milyon 699 bin 105,85 lira, işlem miktarı ise 1.086,20 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 315 milyon 123 bin 577,24 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, T. Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Iar Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,27 azalışla 397,86 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,19 değer kaybıyla 13.456 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 azalışla 6.505 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 düşüşle 5.422 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 7.799 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,80 azalarak 21.480 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,2102 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerin pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

        Küresel ölçekte Kovid-19 salgını ve aşılama çalışmaları ile ilgili haberlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

        ASYA BORSALARI SATICILI SEYRETTİ

        Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler ve açıklanan bazı şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasının, pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

        Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 azalarak 3.498 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kaybederek günü 3.069 puandan tamamladı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,5 düşüşle 28.197 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 104,33 seviyelerinde bulunuyor.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 düşüşle 46.870 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kaybıyla 28.645 puanda seyrediyor.

            PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

            ABD ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan beklenmedik düşüşe karşın, küresel düzeyde yeni seyahat yasakları ve kısıtlamaların etkisiyle düştü.

            Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altın fiyatlarında sınırlı bir düşüş görüldüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

            "Küresel çapta hafif alıcılı olan dolar, altını bu açıdan baskılıyor. Dünya borsalarında dünden beri satışlar var ve piyasaları tedirgin ediyor. Bu sabahta risk iştahı zayıf. Altın şimdilik sakin ancak ilerleyen günlerde piyasada dinamiklerin daha da değişmesiyle altında da hareketlenme başlayabilir. Dün akşam, güvercin bir ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gerçekleşti. Fed Başkanı Powell, salgın bitene kadar mevcut politikanın ekonomiyi destekleyeceğini belirtti. Risklere dikkat çeken Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmakta zaman alacağını da ekledi. Altını destekleyen bir Fed yoktu."

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.33 düşüşle 55.12 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.38 düşüşle 52.47 dolar,

            - altın yüzde 0.28 düşüşle 1,835.64 dolar,

            - gümüş yüzde 0.68 düşüşle 25.03 dolar,

            - bakır yüzde 1.90 düşüşle 7,843.00 dolar,

            - platin yüzde 0.64 düşüşle 1,061.51 dolar,

            - paladyum yüzde 0.21 düşüşle 2,306.18 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 dolar ve euro kuru alış satış fiyatı