Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları anbean döviz kurlarındaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün en düşük 7,3423, en yüksek 7,4150 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 7,4147'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: