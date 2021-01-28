

TOKİ'DEN EV NASIL ALINIR?

1-TOKİ'nin hangi ilde konut satışı olduğu nasıl öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

2-İstenilen her şehirde konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranıyor. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabiliyor. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

3-Aynı evde ikamet eden herkes konut satışı için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

4-Tüm dul ve yetim vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

Konut satışlarımızda sadece şehitlerimizin dul ve yetimleri için ayrıcalık tanınıyor. Bunun dışında, diğer dul ve yetim vatandaşlar için herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor.

5-Satış öncesi ön kayıt imkanı var mı?

Satış öncesi ön kayıt yapılmıyor.

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https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2019/12/12/toki-asgari-ucretli-dar-gelirli-100-bin-sosyal-konut-basvuru-sartlari-nedir-tokiden-konut-nasil-alinir/1