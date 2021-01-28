2021 yılında da TOKİ evleri oldukça ilgi göreceğe benziyor. Bu anlamda alt gelir grubu için evler satışa çıkmaya devam ediyor. TOKİ Başkanlığı yeni bir duyuru yayımladı. Kısa süre önce yayımlanan konut satış duyurusunda, uygun fiyat ve kolay ödeme seçenekleri ile ev almak isteyen vatandaşların başvurularını nasıl yapacakları adım adım anlatıldı. Uygun fiyatlı 2+1 ile 3+1 konutlar için başvuru yapacak olanlar fırsata dair detayları öğrenmek istiyor. Konutların fiyatları ise 126 bin liradan başlayıp 300 bine kadar çıkıyor. Peki, TOKİ konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ'den asgari ücretli, dar gelirli, alt gelir grubu ailelere ev sahibi olma şartları ve detayları...
ANKARA MAMAK SATIŞ FİYATLARI
ANKARA MAMAK SATIŞ FİYATLARI
TOKİ ÇORUM EVLERİ