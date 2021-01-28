Altın fiyatları artacak mı? Sektör temsilcilerinden dikkat çeken tahmin

ALTINLA KUMAR OYNAYANLAR KAYBEDER

Yatırım olarak altın aldıktan sonra piyasa değeri düşüşe gittiğinde hemen paniğe kapılarak satmaya kalkan vatandaşlarla ilgili de Başkan Arıyürek, "Altın yatırımı yapan vatandaşlarımız bunu kumar olarak oynamamalı, yatırım olarak altın alınmalı. Altın mutlaka insana kazandırıyor. Bunu bir ayda da kazandırabilir, iki senede de kazandırabilir. Ama mutlaka enflasyonun üzerinde bir getiri elde ediyor. 2019'da 291 iken 2020'de 456 liraya çıktığında yüzde 56 gibi bir kâr getirdi. Bu ne faizde, ne dövizde, nede başka seçeneklerde oldu sadece demir hariç. Bu altını alıp satarım denildiği zaman bir yerde kumar gibi oluyor, kaybetme riskleri çok fazla oluyor ama uzun vadeli yatırım olarak aldıklarında bu altın mutlaka onlara kâr getirecektir" şeklide belirtti.