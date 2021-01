Altın fiyatları artacak mı? Sektör temsilcilerinden dikkat çeken tahmin

2019 yılında 291 lira olan has altın fiyatı 2020 yılını 456 lira fiyatıyla kapattı. Şimdi 2021 yılı beklentilerine geldiğimizde yeni seçilen Amerika Başkanın Hazine Bakanı olarak eski FET başkanını göreve getirmek istemesi ve onun da yaptığı sunumda dile getirdiği üzere kur politikası olarak doları kullanmayacak olması, altının yönünü yukarıya doğru çıkaracak gibi bir izlenim oluştu. 2020 yılında has fiyatı 547 liraya kadar yükseldi. Şu anda 445 - 450 lira aralarında oynuyor ve benim gördüğüm kadarıyla altın her zaman yaptığı zirvesini yeniledi. Ben bu sene içesinde altının TL bazında 547 lirayı geçerek daha yüksek bir fiyata çıkacağını tahmin ediyorum" şeklide konuştu.