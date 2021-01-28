Altın fiyatları artacak mı? Sektör temsilcilerinden dikkat çeken tahmin

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, 2020 yılında yaptığı iniş çıkışlarla beraber büyük dalgalar yaşanan altın piyasasında, 2021 yılında fiyatlar yükselerek zirveye çıkacağını dile getirdi.
Başkan Ercan Arıyürek, 2021 yılının ocak ayında geride bıraktığımız günlerin tecrübesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık görevinin el değiştirilmesi sebebiyle, yıl boyunca fiyatlarda iniş-çıkış olacağını, ancak yılın sonunda fiyatların yüksekte kalacağını diye getirerek bir ön değerlendirmede bulundu.
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRACAK
"2021 yılında altın piyasası nasıl olacak" sorusuna yanıt vererek bir değerlendirme yapan Arıyürek, "Öncelikle 2021 yılına gelmeden önce 2020 yılını değerlendirmek lazım. 2020 yılının şubat ayındaki bu Elazığ, Malatya depremleri, ardından Covid-19'un ülkemize ve dünyaya verdiği zararlar çok büyük oldu. Bu olaylardan dolayı bütün sektörler gibi bizim kuyumculuk sektörü de zarar etti. Bunun yanında Covid-19'dan ötürü altın fiyatlarında bir yükseliş oldu.