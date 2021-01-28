A101 BİM ŞOK kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? A101 BİM ŞOK market çalışma saatleri!

Sosyal hayatta birçok alanda olduğu gibi marketlerin çalışma saatlerine de düzenleme getirildi. Market çalışma saatlerinin değişmesinden dolayı vatandaşlar sık sık bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. A101 BİM ŞOK kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri!