A101 BİM ŞOK kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? A101 BİM ŞOK market çalışma saatleri!

Sosyal hayatta birçok alanda olduğu gibi marketlerin çalışma saatlerine de düzenleme getirildi. Market çalışma saatlerinin değişmesinden dolayı vatandaşlar sık sık bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. A101 BİM ŞOK kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri!
HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!
Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.
HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketler saat 10:00'da açılıyor ve 17:00'de kapanıyor.
Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.