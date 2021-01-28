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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 08:49
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    • 28.01.2021 09:40
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    A101 BİM kaçta kapanıyor? A101 BİM ŞOK !

    Pandemi döneminde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmıştı. Markete gidecek vatandaşlar ise A101 BİM ŞOK gibi marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor. Alınan önlemler kapsamında, marketlerde yoğunluk oluşmaması adına market giriş çıkış saatlerine düzenleme getirilmişti. Peki A101 BİM kaçta kapanıyor?

    takvim.com.tr
    A101 BİM ŞOK kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? A101 BİM ŞOK market çalışma saatleri!

    Sosyal hayatta birçok alanda olduğu gibi marketlerin çalışma saatlerine de düzenleme getirildi. Market çalışma saatlerinin değişmesinden dolayı vatandaşlar sık sık bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. A101 BİM ŞOK kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

    HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.

    HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketler saat 10:00'da açılıyor ve 17:00'de kapanıyor.

    Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.

    BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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        Haberler Ekonomi A101 BİM ŞOK kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? A101 BİM ŞOK market çalışma saatleri!