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    • 28.01.2021 09:40
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    Bakanlık 'de yayımladı! 29 bin kişiye sağlanacak

    , Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi 'de yayımlandı. Bu belgeye göre, 1181 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlandığı açıklandı.

    AA
    Bakanlık duyurdu! 29 bin kişiye iş imkanı

    , Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

    Bakanlığın, Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi 'de yayımlandı.

    Buna göre, geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 314 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 731 olarak gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Bakanlık Resmi Gazete'de yayımladı! 29 bin kişiye iş imkanı sağlanacak