Ziraat'ten çiftçiye faizsiz kredi

Ziraat Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi'ni uygulamaya koydu. Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Tasarruflu Sulama Kredisi'nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını aktararak, "5 milyon liraya kadar kredilerde faizin tamamı Hazine tarafından karşılanacak" diye konuştu.