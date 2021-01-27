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    'ten çiftçiye faizsiz kredi

    , tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi'ni uygulamaya koydu. Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı maf, Tasarruflu Sulama Kredisi'nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını aktararak, "5 milyon liraya kadar kredilerde faizin tamamı tarafından karşılanacak" diye konuştu.

    Ziraat'ten çiftçiye faizsiz kredi

    Ziraat Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi'ni uygulamaya koydu. Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Tasarruflu Sulama Kredisi'nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını aktararak, "5 milyon liraya kadar kredilerde faizin tamamı tarafından karşılanacak" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Ziraat'ten çiftçiye faizsiz kredi