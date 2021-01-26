Başvurular kesinleşti! Çocuklar çok sevinecek her haneye 1248 TL ödemeden yararlanacak

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Kurum bakımından ayrılan gençler için bireyler tarafından SED hizmeti sağlanabilmektedir. Bu hizmet genelde maddi anlamda zorluk içinde olan ve yoksulluk çeken bireyler için verilmektedir. Herhangi bir kurumun bakımında olan gençler içinde ödemeler devam ediyor. Ayrıca maddi gerekçelerden ötürü ailelerden ayrılmak zorunda kalacak çocuklar, takvim.com.tr ailelerinden ayrılmasından diye de ödenmektedir.

Başvurular için ilgili bakanlığın il müdürlüklerinden ve sosyal hizmet merkezlerinden yapılabiliyor. İncelemeler sonucunda maddi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler bu desteklerden yararlanabilmektedir.