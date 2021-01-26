Başvurular kesinleşti! Çocuklar çok sevinecek her haneye 1248 TL ödemeden yararlanacak

Ekonomik olarak zorluk çeken ailelere yapılan yardımlardan bir tanesidir. Bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılamayan ailelerden çocuklarının alınmasının önüne geçilmek istenmektedir. Bakanlık, seviyesi okul öncesi eğitim olan öğrenciler için 693 TL, ilköğretim seviyesinde olan öğrenciler için 1040, seviyesi ortaöğretim olan öğrenciler içinse 1248 TL'lik yardım ödemesi yapmaktadır. Detaylar şu şekilde.
SED Nedir?
Maddi olarak geliri yeterli olmayan çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla verilen yardımların ismidir. Bu yardımlar sayesinde çocuklar maddi yetersizlikten dolayı ailelerinden ayrılmak zorunda kalmıyor.
SED Destek Ödemeleri Ne Kadar?
Bu noktada öğrencinin seviyesine göre ödeme yapılmaktadır.
• Okul öncesindeki öğrencilere ödenen ücret 456.28 TL
• İlköğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 684.41 TL
• Ortaöğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 730.04 TL
• Ortaöğretim düzeyinde olan ancak okula devam etmeyen öğrencilere ödenen ücret 730.04 TL
• Yükseköğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 821.30 TL
• Bakımdan ayrılan gençlere ödenen ücret ise 365.02 TL'dir.