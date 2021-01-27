Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’dan enerjik hamle

    , 'dan sonra 'da da güneş enerjisi santrali kurdu. Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı el, "Esenyurt Teknoloji Merkezi'nde toplam 3.2 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle toplam 475 kWp kurulu güce ulaştık. Yılda 628 megavatsaat enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçeceğiz" dedi

    Vodafone’dan enerjik hamle
    Vodafone, 'dan sonra 'da da güneş enerjisi santrali kurdu. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Esenyurt Teknoloji Merkezi'nde toplam 3.2 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle toplam 475 kWp kurulu güce ulaştık. Yılda 628 megavatsaat enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçeceğiz" dedi. Proje, Türkiye'de ve içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliği taşıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Vodafone’dan enerjik hamle