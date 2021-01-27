Vodafone’dan enerjik hamle

Vodafone, Adana'dan sonra İstanbul'da da güneş enerjisi santrali kurdu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Esenyurt Teknoloji Merkezi'nde toplam 3.2 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle toplam 475 kWp kurulu güce ulaştık. Yılda 628 megavatsaat enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçeceğiz" dedi. Proje, Türkiye'de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliği taşıyor.
- Ekonomi
- 27.01.2021 Gazete