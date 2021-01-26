Dolar, euro ve sterlindeki son durum, döviz kurlarındaki gelişmeleri ve piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4320 liradan, avro 9,0160 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3860 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9730 lira olmuştu. Peki, sterlin, euro ve dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak döviz kurları
STERLİN, EURO VE DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3850
|7,3860
|7,3520
|7,3530
|Avro
|8,9720
|8,9730
|8,9410
|8,9420
|Sterlin
|10,0740
|10,1250
|10,0470
|10,0970
|İsviçre Frangı
|8,3010
|8,3420
|8,2560
|8,2980
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3550
|7,4350
|7,3220
|7,4020
|Avro
|8,9320
|9,0120
|8,9010
|8,9810
|Sterlin
|10,0140
|10,2240
|9,9870
|10,1970
ALTININ KİLOGRAMI 439 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 439 bin 500 lirayı, en yüksek ise 443 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 439 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 344 bin 659,72 lira, işlem miktarı ise 937,17 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 440 milyon 901 bin 888,91 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 artışla 406,56 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,85 değer kazancıyla 13.760 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 artışla 6.682 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 5.493 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 7.944 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 21.745 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,12 artışla 1,2125 seviyesinden işlem görüyor.