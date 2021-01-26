Dolar, euro ve sterlindeki son durum, döviz kurlarındaki gelişmeleri ve piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4320 liradan, avro 9,0160 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3860 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9730 lira olmuştu. Peki, sterlin, euro ve dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak döviz kurları

STERLİN, EURO VE DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: