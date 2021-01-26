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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 17:38
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    • 26.01.2021 17:38
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    Sterlin, ve kuru bugün ne kadar oldu? 26 Ocak döviz kurları ve alış-satış fiyatları

    Döviz kurlarında hareketlilik devam ederken vatandaşlar , ve sterlin alış-satış fiyatlarını sorguluyor. Dün en düşük 7,3657, en yüksek 7,4278 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,4090'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, sterlin, euro ve dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak döviz kurları ve alış-satış fiyatlarında son durum

    Sterlin, euro ve dolar kuru bugün ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlindeki son durum, döviz kurlarındaki gelişmeleri ve piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4320 liradan, avro 9,0160 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3860 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9730 lira olmuştu. Peki, sterlin, euro ve dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak döviz kurları

    STERLİN, EURO VE DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,3850 7,3860 7,3520 7,3530
    Avro 8,9720 8,9730 8,9410 8,9420
    Sterlin 10,0740 10,1250 10,0470 10,0970
    İsviçre Frangı 8,3010 8,3420 8,2560 8,2980
    ANKARA
    ABD Doları 7,3550 7,4350 7,3220 7,4020
    Avro 8,9320 9,0120 8,9010 8,9810
    Sterlin 10,0140 10,2240 9,9870 10,1970

    ALTININ KİLOGRAMI 439 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 439 bin 500 lirayı, en yüksek ise 443 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 439 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 344 bin 659,72 lira, işlem miktarı ise 937,17 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 440 milyon 901 bin 888,91 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 artışla 406,56 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,85 değer kazancıyla 13.760 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 artışla 6.682 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 5.493 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 7.944 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 21.745 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,12 artışla 1,2125 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, Avrupa'da uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi ve aşı tedariki konusundaki sıkıntıların risk iştahını azaltsa da teşvik beklentilerinin piyasaları desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

        Avrupa borsalarında, dünkü yüzde 1'i aşan düşüşlerin ardından bugün tepki alımlarının etkili olduğunu ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak kasım ayı konut fiyat endeksi, ocak ayı tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.

        ASYA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

        Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Analistler, Çin'in bazı bölgelerinde ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi ve küresel bazda azalan risk iştahıyla birlikte pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini söyledi.

        Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 azalarak 3.569 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 değer kaybederek günü 3.140 puandan tamamladı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 azalışla 28.546 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 103,8 seviyelerinde bulunuyor.

        Hindistan'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 düşüşle 29.421 puanda seyrediyor.

            PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY

            ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanması beklenen 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketi beklentilerinin doları baskılaması sonucu 1,850 dolar düzeyini aşan altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

            Altın piyasalarında gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayıp iki gün sürecek faiz toplantısının ikinci gününün sonunda açıklanacak sonuçlarında olacak.

            ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ham petrol stoklarında beklenenden daha çok artış olduğunu gösteren verilerinin ardından, yüzde 1.0 artışla, geçen hafta boyunca kaybettiklerinin önemli bir bölümünü geri kazanan petrol fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.86 düşüşle 55.24 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.81 düşüşle 52.41 dolar,

            - altın yüzde 0.07 düşüşle 1,854.70 dolar,

            - gümüş yüzde 0.41 düşüşle 25.25 dolar,

            - bakır yüzde 0.24 artışla 8,005.50 dolar,

            - platin yüzde 1.25 düşüşle 1,087.93 dolar,

            - paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,337.13 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Sterlin, euro ve dolar kuru bugün ne kadar oldu? 26 Ocak döviz kurları ve alış-satış fiyatları