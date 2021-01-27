Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.01.2021 08:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 08:31
    ABONE OL

    no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! lardan anında yararlanın...

    Bu ay içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek yardımların miktarları ise 800 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar üzerinden sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ekiplerin incelemeleri sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere aylık 800 TL ile 1500 TL arasında değişen miktarlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar ile birlikte vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine ulaşımının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

    Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan yararlanın anında yararlanın...

    Devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için yardımları hız kesmeden devam ediyor. Yaşlı, bakıma muhtaç, hasta vb. zor durumda olan ve geliri olmayan vatandaşlara devlet birçok farklı kanaldan yardımlarını ulaştırmaktadır. Bazı yardım ödemeleri 3 ayda bir kez yapılırken, bazı ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Bu noktada ihtiyaç sahipliğinin ne derece olduğu ön plana çıkıyor, geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşlara aylık düzenli olarak yardımlar yapılırken, geliri daha yüksek olan vatandaşlara 3 ay bir kez yardım ödemeleri yapılabiliyor. Devletin vermiş olduğu karşılıksız yardımlara her dönem yenileri eklenmeye devam ediyor.

    Sosyal Yardımlaşma Tarafından Verilen Destekler

    İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından bilinmeyen ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen birçok yardım bulunmaktadır. Yapılan ödemelerin bir bölümü sürekli ve düzenli olarak yapılan ödemelerden bazıları ise geçici ödemelerdir.

    Akrabaya 1544 TL Yardım

    Yaşlı veya hasta olduğu için evde kalan bakıma muhtaç olan kişilere düzenli olarak bakım yardımı yapılmaktadır.

        Bu noktada bakıma muhtaç olan kişi ile ona bakan kişinin aynı çatı altında yaşaması gerekmektedir, ayrıca bakım parası alınabilmesi için hasta veya yaşlı için rapor alınması gerekiyor, evde bakım parası yüzde 50 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yapılmaktadır, ödemeler hastaya değil, ona bakan kişiye yapılmaktadır.

        Bakım aylığı almak için başvurular 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Bakım parası alınabilmesi için hane içindeki kişilerin aylık gelirinin 1219 TL'den fazla olmaması gerekiyor. Evde bakım parası 1544 TL yardım yapılmaktadır.

        İhtiyaç sahibi vatandaşlar için verilen desteklerden bir tanesi bu şekilde. Bu engelli vatandaşların bakımı için yapılan bu ödemeler aylık düzenli olarak yapılmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...