Devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için yardımları hız kesmeden devam ediyor. Yaşlı, bakıma muhtaç, hasta vb. zor durumda olan ve geliri olmayan vatandaşlara devlet birçok farklı kanaldan yardımlarını ulaştırmaktadır. Bazı yardım ödemeleri 3 ayda bir kez yapılırken, bazı ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Bu noktada ihtiyaç sahipliğinin ne derece olduğu ön plana çıkıyor, geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşlara aylık düzenli olarak yardımlar yapılırken, geliri daha yüksek olan vatandaşlara 3 ay bir kez yardım ödemeleri yapılabiliyor. Devletin vermiş olduğu karşılıksız yardımlara her dönem yenileri eklenmeye devam ediyor.