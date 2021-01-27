Devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için yardımları hız kesmeden devam ediyor. Yaşlı, bakıma muhtaç, hasta vb. zor durumda olan ve geliri olmayan vatandaşlara devlet birçok farklı kanaldan yardımlarını ulaştırmaktadır. Bazı yardım ödemeleri 3 ayda bir kez yapılırken, bazı ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Bu noktada ihtiyaç sahipliğinin ne derece olduğu ön plana çıkıyor, geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşlara aylık düzenli olarak yardımlar yapılırken, geliri daha yüksek olan vatandaşlara 3 ay bir kez yardım ödemeleri yapılabiliyor. Devletin vermiş olduğu karşılıksız yardımlara her dönem yenileri eklenmeye devam ediyor.
Sosyal Yardımlaşma Tarafından Verilen Destekler
İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından bilinmeyen ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen birçok yardım bulunmaktadır. Yapılan ödemelerin bir bölümü sürekli ve düzenli olarak yapılan ödemelerden bazıları ise geçici ödemelerdir.
Akrabaya 1544 TL Yardım
Yaşlı veya hasta olduğu için evde kalan bakıma muhtaç olan kişilere düzenli olarak bakım yardımı yapılmaktadır.