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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 17:02
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    • 27.01.2021 17:04
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    'dan son dakika açıklaması: En az 914 TL maaş verilecek! Geri ödemesiz, prim şartı yok!

    'dan son dakika açıklaması: Engelliler istihdam açısından maalesef dezavantajlı gruplar arasında yer almakta olup kendilerine uygun bir iş bulmakta zorlanmaktadırlar. Çalışabilecek durumda olmaması sebebiyle SGK primi ödeyerek SGK’dan emekli aylığı veya yardımı alamayan çok sayıda yardıma muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devlet bu durumdaki vatandaşlara engellilik oranına göre 2021 yılında geri ödemesiz, SGK prim şartı da aramadan 914 TL’yi aşan aylık maaş bağlamaktadır. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    SGK açıkladı: En az 914 TL maaş verilecek!

    İş bulamadığından ya da çalışamayacak durumda olması nedeniyle SGK primi ödeyerek SGK'dan emekli aylığı veya yardımı alamayan çok sayıda yardıma muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bu durumdaki vatandaşlara devlet 2022 Sayılı Kanun kapsamında engellilik oranına göre 2021 yılında geri ödemesiz, SGK prim şartı da aramadan 914 TL'yi aşan aylık maaş bağlamaktadır.

    %40-%69 ORTASI ORANINDA MAHZURU OLANLAR

    Bu kümede 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 ortası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış yahut nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK'dan bir gelir yahut aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak formda çalışmayan, talebine karşın işe mekanleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, taban fiyatın aylık net fiyatının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

    01.01.2021-30.06.2021 periyodu için; %40-%69 ortası engelli olanlara her ay 609,61 TL meblağında maaş bağlanmaktadır.

    %70 VE ÜZERİ ORANDA PÜRÜZÜ OLANLAR

    Bu kümede da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış yahut nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, toplumsal güvenlik kurumlarından bir gelir yahut aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak biçimde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, minimum fiyatın aylık net meblağının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.
    01.01.2021-30.06.2021 devri için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 914,41 TL fiyatında maaş bağlanmaktadır.

        ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NEDİR? ENGELLİ YAKINI AYLIĞININ ŞARTLARI NELERDİR?

        Engelli yakını aylığı, bakmakla yükümlü olduğun 18 yaşından küçük engelli yakını bulunan muhtaç durumundaki kişileri yakından ilgilendirir. Engelli yakını aylığı şartları arasında ise engel durumu, muhtaçlık seviyesi ve yaş kriterlerine göre belirleniyor.
        Engeli yakını aylığından yararlanmak isteyenlerin sosyal güvencelerinin bulunmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücreti 1/3'ünden (701,32 TL) az olması gerekir. Aynı zamanda kişinin bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyin yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından alınan raporunda %40 ve üzerinde engele sahip olması şarttır. Son olarak ise adına aylık alınacak engelli kişinin 18 yaşından küçük olması istenilir.

        2021 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Şubat ayı engelli maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, engelli aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 engelli maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakımı yaşan kişilere de verilir.

        2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından;

        Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,

        Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.

        2021 ŞUBAT AYI ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 Şubat engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 Şubat engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte engelli maaşları alma takvimi...

        Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
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        Haberler Ekonomi SGK'dan son dakika açıklaması: En az 914 TL maaş verilecek! Geri ödemesiz, prim şartı yok!