İş bulamadığından ya da çalışamayacak durumda olması nedeniyle SGK primi ödeyerek SGK'dan emekli aylığı veya yardımı alamayan çok sayıda yardıma muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bu durumdaki vatandaşlara devlet 2022 Sayılı Kanun kapsamında engellilik oranına göre 2021 yılında geri ödemesiz, SGK prim şartı da aramadan 914 TL'yi aşan aylık maaş bağlamaktadır.
%40-%69 ORTASI ORANINDA MAHZURU OLANLAR
Bu kümede 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 ortası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış yahut nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK'dan bir gelir yahut aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak formda çalışmayan, talebine karşın işe mekanleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, taban fiyatın aylık net fiyatının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.
01.01.2021-30.06.2021 periyodu için; %40-%69 ortası engelli olanlara her ay 609,61 TL meblağında maaş bağlanmaktadır.
%70 VE ÜZERİ ORANDA PÜRÜZÜ OLANLAR
Bu kümede da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış yahut nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, toplumsal güvenlik kurumlarından bir gelir yahut aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak biçimde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, minimum fiyatın aylık net meblağının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.
01.01.2021-30.06.2021 devri için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 914,41 TL fiyatında maaş bağlanmaktadır.