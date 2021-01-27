2021 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Şubat ayı engelli maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, engelli aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 engelli maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakımı yaşan kişilere de verilir.

2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından;

Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,

Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.