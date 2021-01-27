Döviz kurlarında inişli çıkışlı seyir devam ederken piyasalardaki gelişmeleri ve fiyatları araştıranlar dolar ve euro alış satış fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3620 liradan, avro 8,9600 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9420 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte piyasalarda son alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 436 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 436 bin 250 lirayı, en yüksek ise 438 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 436 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 394 milyon 4 bin 857,26 lira, işlem miktarı ise 3.204,53 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 411 milyon 320 bin 974,82 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI, FRANSA HARİÇ DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları Fransa hariç güne satıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 azalışla 407,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 13.833 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.647 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 5.530 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 7.954 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 21.963 puanda bulunuyor.