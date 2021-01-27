Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.01.2021 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 17:36
    ABONE OL

    ve euro kuru ne kadar oldu? 27 Ocak Çarşamba CANLI döviz kurları! Dolar kaç TL?

    ve euro alış satış fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Anbean döviz kurlarındaki gelişmeleri takip edenler ise fiyatlardaki son durumu öğrenmek istiyor. Dün en düşük 7,3349, en yüksek 7,4344 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 7,3457'den tamamladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 27 Ocak Çarşamba canlı döviz kurlarında son gelişmeler...

    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

    Döviz kurlarında inişli çıkışlı seyir devam ederken piyasalardaki gelişmeleri ve fiyatları araştıranlar dolar ve euro alış satış fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3620 liradan, avro 8,9600 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9420 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte piyasalarda son alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 436 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 436 bin 250 lirayı, en yüksek ise 438 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 436 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 394 milyon 4 bin 857,26 lira, işlem miktarı ise 3.204,53 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 411 milyon 320 bin 974,82 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI, FRANSA HARİÇ DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları Fransa hariç güne satıcılı bir seyirle başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 azalışla 407,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 13.833 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.647 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 5.530 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 7.954 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 21.963 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla 1,2147 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerin pay piyasalarında baskıya neden olduğunu bildirdi.

        Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini, sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini kaydetti.

        ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

        Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerin yanı sıra mali teşvik paketlerine ilişkin belirsizliklerle Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

        Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.573 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek günü 3.122 puandan tamamladı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 28.635 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 103,7 seviyelerinde bulunuyor.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 düşüşle 47.730 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 29.359 puanda seyrediyor.

            PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ

            Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan beklenmedik düşüşün ve dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de Covid-19 vakalarında yaşanan günlük artışın düşmesinin talebi destekleyeceği umutlarıyla yükseldi.

            Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 22 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 270,000 bin varil geriledi.

            Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

            Altın fiyatları ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısının sonuçlarını ve dünyanın en büyük ekonomisinde açıklanması beklenenen canlandırma paketine ilişkin beklentilerle hafif geriledi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.25 artışla 56.01 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.30 artışla 52.98 dolar,

            - altın yüzde 0.12 düşüşle 1,849.10 dolar,

            - gümüş yüzde 0.18 düşüşle 25.41 dolar,

            - bakır yüzde 0.13 düşüşle 7,995.00 dolar,

            - platin yüzde 0.66 düşüşle 1,094.77 dolar,

            - paladyum yüzde 0.20 düşüşle 2,324.99 dolar düzeyindeydi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? 27 Ocak Çarşamba CANLI döviz kurları! Dolar kaç TL?