Bu fiyatlama, pay piyasalarında düşüşlerin sınırlı, yükselişlerin ise daha hızlı olmasını sağlarken, haber ve veriler gün içinde oynaklığın yüksek olmasına neden oluyor.

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisinin Cumhuriyetçilerden henüz destek bulamadığı yönündeki haberlerle New York borsasında sınırlı da olsa düşüşler görüldü.

Öte yandan Janet Yellen, Senatodan aldığı onayın ardından yemin ederek Hazine Bakanlığı görevine başladı. Bakanlık çalışanlarına yönelik mektup kaleme alan Yellen, salgının ekonomide büyük bir yıkıma yol açtığını belirterek ülkenin salgının yanı sıra iklim krizi, sistemik ırkçılık krizi ve ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.