FED faiz kararı nasıl olacak? FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Amerikan Merkez Bankası (FED) açıklaması da dolar fiyatlarını etkileyecek. Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında yatırımcılar için kritik olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tüm dünyanın merakla beklediği açıklama 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 21.00 itibariyle yapılacak.
KÜRESEL PİYASALAR AÇIKLAMAYA ODAKLANDI
Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler pay piyasalarında baskıya neden olsa da fiyatlama davranışlarına bakıldığında mali teşvik beklentilerinin halen ağır bastığı görülüyor.
Bu fiyatlama, pay piyasalarında düşüşlerin sınırlı, yükselişlerin ise daha hızlı olmasını sağlarken, haber ve veriler gün içinde oynaklığın yüksek olmasına neden oluyor.
Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisinin Cumhuriyetçilerden henüz destek bulamadığı yönündeki haberlerle New York borsasında sınırlı da olsa düşüşler görüldü.
Öte yandan Janet Yellen, Senatodan aldığı onayın ardından yemin ederek Hazine Bakanlığı görevine başladı. Bakanlık çalışanlarına yönelik mektup kaleme alan Yellen, salgının ekonomide büyük bir yıkıma yol açtığını belirterek ülkenin salgının yanı sıra iklim krizi, sistemik ırkçılık krizi ve ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.