Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası: Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar...! 2. defa alınabilir mi?

1000 TL yardım başvuru sonuçları! Devlet tarafından ihtiyacı olana 1000 TL yardım yapılmaya devam ediliyor. Ev hanımlarına, işsizlere, düşük gelirliye 1000 TL yardım başvuru ve sonuç linki vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeleri başladı. Şimdi üçüncü fazda ihtiyacı olan herkese bu ödemeler yapılacak. Bakanlığın ilan ettiği standart başvuru koşulları arasında ise başvuruda bulunanların kamu memuru olmaması, kamuda daimi işçi olarak çalışmaması, İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı yada nakdi ücret desteği almıyor olması isteniyor. Ayrıca bakanlık daha önceki aylarda bir defa 1000 TL almış olanlara ikinci defa 1000 TL ödemesi yapmıyor.