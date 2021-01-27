1000 TL sosyal yardım parasının 2021 yılında tüm vatandaşlar için ödeneceği iddiaları basında yer aldı. Peki 1000 TL yardım paraları herkese ödenecek mi? 1. 2. ve 3. faz ödemeleri alanlara bir kez daha 1000 TL ödeme yapılacak mı? 2021 yılı sosyal yardım ödemeleri sigortasız olan herkese ödenecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde ele aldık. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor. Peki 1000 TL Pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı nerede?
ÇALIŞMA BAKANI SELÇUK ÇOK NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLADI
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu konuşmasında 1000 sosyal yardım ödemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler vermişti. Geçmiş dönem yapılan açıklamalarda Bakan Selçuk ödemelerin sadece bir defa ödeneceğini, bir defa 1000 TL sosyal yardım ödemesini alanların ikinci kez bu ödemeyi alamayacaklarını ifade etmişti. Bakan Selçuk'un bu açıklamaları kapsamında takvim.com.tr 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sadece bir defa ödenecek. 2021 yılında da başvurular sadece daha önceden alamayanlar için devam edecek.
PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmedi.
e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1.000 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.