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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 11:30
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    • 27.01.2021 11:30
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    1000 TL sosyal yardım 'de herkese 2. defa ödenecek mi? Sosyal yardım paraları Bakanlığın son açıklaması

    1000 TL sosyal yardım ödemeleri ile birlikte yeniden gündeme geldi. Pandemi sürecinde vatandaşların dertlerine merhem olması amacıyla sağlanan ödemelere ilişkin yapılan ortaya atılan iddialarda, 1000 TL sosyal yardım ödemelerinin yılında herkese yeniden ödeneceği öne sürüldü. Sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan bu iddialara dair son gelişmeleri paylaşıyoruz. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1. ve 2. faz sosyal yardım paralarının yattığını 3. faz pandemi destek paralarının da verileceğini belirtmişti. Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? İşte !

    takvim.com.tr
    1000 TL sosyal yardım 2021'de herkese 2. defa ödenecek mi?

    1000 TL sosyal yardım parasının 2021 yılında tüm vatandaşlar için ödeneceği iddiaları basında yer aldı. Peki 1000 TL yardım paraları herkese ödenecek mi? 1. 2. ve 3. faz ödemeleri alanlara bir kez daha 1000 TL ödeme yapılacak mı? 2021 yılı sosyal yardım ödemeleri sigortasız olan herkese ödenecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde ele aldık. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor. Peki 1000 TL Pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı nerede?


    ÇALIŞMA BAKANI SELÇUK ÇOK NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLADI

    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu konuşmasında 1000 sosyal yardım ödemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler vermişti. Geçmiş dönem yapılan açıklamalarda Bakan Selçuk ödemelerin sadece bir defa ödeneceğini, bir defa 1000 TL sosyal yardım ödemesini alanların ikinci kez bu ödemeyi alamayacaklarını ifade etmişti. Bakan Selçuk'un bu açıklamaları kapsamında takvim.com.tr 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sadece bir defa ödenecek. 2021 yılında da başvurular sadece daha önceden alamayanlar için devam edecek.

    Pandemi destek başvuru sorgulama

    PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmedi.

    e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1.000 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.

        PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ektanında şu bilgiye yer verdi;

        Değerli e-Devlet Kapısı Kullanıcısı;

        Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

        fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.
        TC Kimlik Numarasının son hanesi;

        0 olan vatandaşların Pazartesi,

        2 olan vatandaşların Salı,

        4 olan vatandaşların Çarşamba,

        6 olan vatandaşların Perşembe,

        8 olan vatandaşların Cuma

        günlerinde başvuruları alınacaktır.

        Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

        Bilgilerinize sunarız.

        PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?

        Birçok vatandaş pandemi destek parasının sadece bir ay verildiğini düşünüyor. Fakat durum oldukça farklı. Muhtaç durumunda olan kişilere 1.000 lira sosyal yardım parası verilmeye devam ediyor.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.

        PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bir süredir devam eden pandemi destek başvuru parası hala sonuçlanmadığı için vatandaşlar tarafından sorgulamalar devam ediyor. Aylar öncesinde başvuru yapan vatandaşlar hala sosyal destek başvurularının sonuçlanmasını bekliyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Peki pandemi destek başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

            PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR

            Pandemi destek parasına kimler başvuru yapabilir, kimler pandemi sosyal destek parasından alabilir merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.000 lira pandemi destek parasına başvuru koşullarını resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte başvuru koşulları...

            AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

            Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

            Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

            Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

            Pandemi destek başvuru sorgulama

            Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

            Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

            5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

            Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

            5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
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            Haberler Ekonomi 1000 TL sosyal yardım 2021'de herkese 2. defa ödenecek mi? Sosyal yardım paraları Bakanlığın son açıklaması