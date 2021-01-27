Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar...! 2. defa alınabilir mi? Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası...

1000 TL yardım parası ödemeleri için başvuru onay süreci devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın her il ve ilçede yer alan yardım birimleri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenen bu paralar için çok sayıda vatandaş halen araştırma içerisinde. Tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 salgını nedeniyle hükümet tarafından destek sağlanmaya devam ediyor. Peş peşe yardım paketleri ve ekonomik destek programları duyuruluyor. Bu yardımlardan en önemlisi de kuşkusuz ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım oldu. E-Devlet 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte; 1000 TL başvuru ve sonuç ekranı!
1000 TL EV HANIMLARI, ÖĞRENCİLER, YENİ MEZUNLAR, İŞSİZLER
Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları devlet destekleri kapsamında başvuruları değerlendirirken vatandaşların kaldıkları hanenin aylık gelirine bakıyorlar. Aile hane geliri yüksek olup kişi başına düşen gelir oranı belli bir seviyenin üzerinde olanlar için 1000 TL ödemesi yapılmaz. Ancak aile geliri düşük olup kişi başına düşen gelir tutarı düşük ise ödemeler büyük ihtimal yapılacaktır.
Bakanlığın ilan ettiği standart başvuru koşulları arasında ise başvuruda bulunanların kamu memuru olmaması, kamuda daimi işçi olarak çalışmaması, İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı yada nakdi ücret desteği almıyor olması isteniyor. Ayrıca bakanlık daha önceki aylarda bir defa 1000 TL almış olanlara ikinci defa 1000 TL ödemesi yapmıyor.