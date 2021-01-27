Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar...! 2. defa alınabilir mi? Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası...

1000 TL yardım parası ödemeleri için başvuru onay süreci devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın her il ve ilçede yer alan yardım birimleri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenen bu paralar için çok sayıda vatandaş halen araştırma içerisinde. Tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 salgını nedeniyle hükümet tarafından destek sağlanmaya devam ediyor. Peş peşe yardım paketleri ve ekonomik destek programları duyuruluyor. Bu yardımlardan en önemlisi de kuşkusuz ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım oldu. E-Devlet 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte; 1000 TL başvuru ve sonuç ekranı!