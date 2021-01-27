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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 08:36
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    • 28.01.2021 08:36
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    Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar...! 2. defa alınabilir mi? Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası...

    1000 TL yardım başvuru sonuçları! Devlet tarafından ihtiyacı olana 1000 TL yardım yapılmaya devam ediliyor. Ev hanımlarına, işsizlere, düşük gelirliye 1000 TL yardım başvuru ve sonuç linki vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeleri başladı. Şimdi üçüncü fazda ihtiyacı olan herkese bu ödemeler yapılacak. Bakanlığın ilan ettiği standart başvuru koşulları arasında ise başvuruda bulunanların kamu memuru olmaması, kamuda daimi işçi olarak çalışmaması, üzerinden işsizlik maaşı yada nakdi ücret desteği almıyor olması isteniyor. Ayrıca bakanlık daha önceki aylarda bir defa 1000 TL almış olanlara ikinci defa 1000 TL ödemesi yapmıyor.

    takvim.com.tr
    Onaylanmayanlar için 1000 TL yardım parası: Öğrenciler, ev hanımları...

    1000 TL yardım parası ödemeleri için başvuru onay süreci devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın her il ve ilçede yer alan yardım birimleri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenen bu paralar için çok sayıda vatandaş halen araştırma içerisinde. Tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 salgını nedeniyle hükümet tarafından destek sağlanmaya devam ediyor. Peş peşe yardım paketleri ve ekonomik destek programları duyuruluyor. Bu yardımlardan en önemlisi de kuşkusuz ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım oldu. E-Devlet 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte; 1000 TL başvuru ve sonuç ekranı!

    1000 TL EV HANIMLARI, ÖĞRENCİLER, YENİ MEZUNLAR, İŞSİZLER

    Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları devlet destekleri kapsamında başvuruları değerlendirirken vatandaşların kaldıkları hanenin aylık gelirine bakıyorlar. Aile hane geliri yüksek olup kişi başına düşen gelir oranı belli bir seviyenin üzerinde olanlar için 1000 TL ödemesi yapılmaz. Ancak aile geliri düşük olup kişi başına düşen gelir tutarı düşük ise ödemeler büyük ihtimal yapılacaktır.

    Bakanlığın ilan ettiği standart başvuru koşulları arasında ise başvuruda bulunanların kamu memuru olmaması, kamuda daimi işçi olarak çalışmaması, İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı yada nakdi ücret desteği almıyor olması isteniyor. Ayrıca bakanlık daha önceki aylarda bir defa 1000 TL almış olanlara ikinci defa 1000 TL ödemesi yapmıyor.

        SOSYAL YARDIMI KİMLER ALABİLECEK?

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

        3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.


        E-DEVLET 1000 TL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Yardım alacak kesimdeyseniz veya ihtiyaç sahibi olup açık kapı uygulamasına başvurduysanız, 1000 TL yardım alıp almayacağınızı e-Devlet kapısından sorgulayabilirsiniz.

        Sonuç sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine gidebilirsiniz.

        Ödemeler PTT tarafından evinize ulaştırılacaktır.

        Pandemi destek başvuru sorgulama

        PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR

        Pandemi destek parasına kimler başvuru yapabilir, kimler pandemi sosyal destek parasından alabilir merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.000 lira pandemi destek parasına başvuru koşullarını resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte başvuru koşulları...

        AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

        Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

        Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

        Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

        Pandemi destek başvuru sorgulama

        Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
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        Haberler Ekonomi Öğrenciler, ev hanımları, işsizler, yeni mezunlar...! 2. defa alınabilir mi? Onay çıkmayanlar için 1000 TL yardım parası...