Konut tarafından yapılan yatırımlarda kira getirisi üzerinden hesaplanan amortisman sürelerinde İstanbul'da özellikle makas giderek açılıyor. Alıcıların yatırımdan çok oturma amaçlı alım yapmasından kaynaklı il genelinde satılık konutlara olan talep diğer illere göre oldukça yüksek seviyelerde.
Bu eğilim koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılında da kendisini yukarı yönlü gösterdi. Konut satışlarında 2020'de İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı.
MAKAS AÇILIYOR
Ancak konut satışlarında ortaya çıkan bu tablonun aksine fiyatlarda yaşanan artış konut değerlerinin kira gelirine bölünerek ortaya çıkarılan amortisman sürelerindeki makasın da giderek açılmasına neden oluyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Hal böyle olunca yapılacak konut yatırımın kiraya verilmesi halinde elde edilecek gelirde geri dönüşüm süresi de artıyor.