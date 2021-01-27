İSTANBUL'UN KAZANDIRAN ÜÇ İLÇESİ

Beykoz'da konutta geri dönüşüm süresi 30 yıla kadar çıkarken, bu oran Kadıköy'de 29 yıl, Bakırköy ve Adalarda 27 yıl, Beşiktaş'ta 25 yıl olarak saptanırken, 20 yılında altında yer alan ilçelerde ise 13-14 yıl ile yatırımcısına en fazla kazandıran üç ilçe Beyoğlu, Küçükçekmece ve Esenyurt olurken. Beyoğlu'nu ise sırasıyla 16 yıl ile Avcılar, 17 yıl ile Gaziosmanpaşa, Fatih, Güngören ve Eyüpsultan, 18 yıl ile Şişli, Zeytinburnu ve Bahçelievler izledi.