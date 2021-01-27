BAŞVURULAR HANGİ ŞARTLARDA YAPILIR?

Konut hesabı desteğinden yararlanmak ve birikim yaparak hibe yardım parası almak isteyenler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor. Bu koşullar;

Türk vatandaşı olması. Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması. 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması. Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması.

Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi. Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile bankaya başvuru yapılacak olması. Konut Hesabı Türk Lirası olarak açılabilmektedir. Hesap açılışları bankanın belirleyeceği alt limit miktarları dahilinde yapılır. 18 yaşından küçükler adına veli veya vasi tarafından Konut Hesabı açılabilir.