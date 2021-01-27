Vatandaşları ev sahibi olabilmesi için devlet tarafından sağlanan katkılarla düşük faizli kredi uygulaması yapılmaktadır. İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Devlet katkılı konut hesabından ev alım yardımı nasıl alınır? Devlet hangi şartların sağlanması durumunda yardım parası öder? Devlet destekleri kapsamında sağlanan ev yardımı hangi süreç sonunda sağlanır.
EV ALACAK OLANLARA KONUT HESABI DESTEĞİ
Ev alacak olanlara sağlanan konut hesabı desteği uzun vadeli bir destek türü. Vatandaşlar devletin anlaşması olduğu bankalardan konut hesabı açııp birikim yapması sonunda bu hesap üzerinden 33 bin TL'ye ulaşan destek alırlar.
KONUT HESABIYLA 33 BİN TL DESTEK NASIL ALINIR? SİSTEM, SÜREÇ NASIL İLERLER?
Vatandaşlar öncelikle konut hesabı anlaşmalı olan bir bankadan hesap oluştururlar. Hemen hemen her bankanın konut hesabı vardır. Hesabı açan vatandaşlar daha sonra bu hesapta düzenli para biriktirecekler. Konut hesabında her ay yada 3 ayda bir, 6 ayda bir ödeme yapacak vatandaşlar bu hesaptaki parayı da istedikleri gibi kullanamayacaklar. Belli bir tutarda çekim limiti olacak. Yani konut hesabında para birikimi yapılacak. Yapılan birikim tutarında devlet destek sağlayacak.