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    ’nin tahmini: yüzde 6

    Uluslararası Para Fonu (), ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, bu yıl yüzde 6 oranında büyüme öngörüldüğünü bildirdi. IMF'den yapılan açıklamada, "Yapısal reformlar, salgının uzun vadeli olumsuz etkilerinin oluşturduğu riskleri hafifletmeye odaklanmalı ve en savunmasızları desteklemek, işgücü piyasası esnekliğini teşvik etmek ve kurumsal borçların azaltmasını kolaylaştırmak için hedeflenen önlemleri içermelidir" denildi.

    IMF’nin Türkiye tahmini: yüzde 6
    Uluslararası Para Fonu (), ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, bu yıl yüzde 6 oranında büyüme öngörüldüğünü bildirdi. IMF'den yapılan açıklamada, "Yapısal reformlar, salgının uzun vadeli olumsuz etkilerinin oluşturduğu riskleri hafifletmeye odaklanmalı ve en savunmasızları desteklemek, işgücü piyasası esnekliğini teşvik etmek ve kurumsal borçların azaltmasını kolaylaştırmak için hedeflenen önlemleri içermelidir" denildi.
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    Haberler Ekonomi IMF’nin Türkiye tahmini: yüzde 6