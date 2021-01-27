Hemen harekete geçin! İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! Masraflarda kullanılacak

İstihdam yardımı adı altında verilecek ödemenin başvuru şartlar ise belli oldu. Bunun yanında ödemelerden faydalanmak için Aile Bakanlığı'na bağlı SYDV'ler aracılığıyla Gelir Testi Testi yaptırmış olması gerekiyor. Devlet tarafından sağlanan ilk destek olan işe yönlendirme parası; 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük vatandaşlara sağlanır. İş başvurusunda bulunacak olan kişilerin başvuruya gitmeden önceki hazırlıkları adına sağlanır. İşe yönlendirme parası yol ücreti, traş ücreti gibi giderler için sağlanır. Bu destek ödemesi 40 TL ile 100 TL arasında sağlanır. Ödemeler bir yıl içerisinde en fazla 3 defa alınır.
DEVLETTEN İŞ ARAYANLARA, İŞE BAŞLAYACAK OLANLARA DESTEK 2021
Devlet tarafından sağlanan ilk destek olan işe yönlendirme parası; 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük vatandaşlara sağlanır. İş başvurusunda bulunacak olan kişilerin başvuruya gitmeden önceki hazırlıkları adına sağlanır. İşe yönlendirme parası yol ücreti, traş ücreti gibi giderler için sağlanır. Bu destek ödemesi 40 TL ile 100 TL arasında sağlanır. Ödemeler bir yıl içerisinde en fazla 3 defa alınır.
İşe Yönlendirme Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır?
Aile Bakanlığı sitesinde başvurulara ilişkin "Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." bilgisini verdi.