Hemen harekete geçin! İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! Masraflarda kullanılacak

İşe Başlama Parası Başvuru Şartları ve İşlemleri

Bu destek ödemesi ise halen sosyal yardım almakta olan vatandaşların İŞKUR'un işe yönlendirmesi sonucu işe başlamaları durumunda verilir. Bu ödeme bir defalık sağlanır ve asgari ücretin üçte biri oranında sağlanır. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılır.

Başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin Aile Bakanlığı, "İşe başlayan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." açıklamasında bulundu.