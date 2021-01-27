Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır.
İCRADAN SATILIK ARAÇLAR
İcradan satılık araç listesine bakıldığında ise 418 araç satışı için ilan bulunduğu görülüyor. Araç satışlarında ise satışa çıkarılan araçların türleri daha çeşitli olduğu görülüyor.
Halen başvuru süreci devam eden icralık araç satışlarında en fazla satış ilanı binek otomobil alanında. 418 ilanın 211 adeti otomobil kategorisinde bulunuyor. Bunun dışında ticari araç, ticari hat satışı için ise 90 ilan bulunuyor. Hasarlı ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar için 5, arazi aracı için 30, deniz araçları için 1, panelvan araçlar için 76 ilan bulunuyor.
İcradan satışa çıkarılan sıfır, ikinci el, bine otomobil, ticari araç ve diğer kategorilerdeki araçların satışı yoğunlukla İstanbul Ankara ve İzmir'den yapılıyor. Araç satışları için de çok sayıda şehir için duyuru bulunurken nüfus yoğunluğunun çok illerde daha fazla duyuru bulunuyor.
UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLARDAN BAZILARI