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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 16:13
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    • 27.01.2021 16:13
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    Ucuz araba almak isteyenlere müjde! Hepsi yarı fiyatına satılıyor! , , , ...

    Araba fiyatlarındaki yükselişler devam ederken ucuz araç almak isteyen kişilerin ilk tercihleri bu dönemde ihale ile satılan araçlar oldu. İhale ile satılan UYAP satılık araçlar listesi yayımlandı. Günümüzde yükselen sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesiyle artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. Çok sayıda şehirde yapılan bu satışlara dair ocak ayının son haftasına ait güncel liste, başvuruların ne zaman, nasıl yapılacağı, elektronik başvuru ve ihaleye katılım işlemlerine dair detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Hepsi yarı fiyatına satılıyor! Range Rover, Mercedes, Porsche, Audi...

    Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır.

    İCRADAN SATILIK ARAÇLAR

    İcradan satılık araç listesine bakıldığında ise 418 araç satışı için ilan bulunduğu görülüyor. Araç satışlarında ise satışa çıkarılan araçların türleri daha çeşitli olduğu görülüyor.

    Halen başvuru süreci devam eden icralık araç satışlarında en fazla satış ilanı binek otomobil alanında. 418 ilanın 211 adeti otomobil kategorisinde bulunuyor. Bunun dışında ticari araç, ticari hat satışı için ise 90 ilan bulunuyor. Hasarlı ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar için 5, arazi aracı için 30, deniz araçları için 1, panelvan araçlar için 76 ilan bulunuyor.

    İcradan satışa çıkarılan sıfır, ikinci el, bine otomobil, ticari araç ve diğer kategorilerdeki araçların satışı yoğunlukla İstanbul Ankara ve İzmir'den yapılıyor. Araç satışları için de çok sayıda şehir için duyuru bulunurken nüfus yoğunluğunun çok illerde daha fazla duyuru bulunuyor.

    UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLARDAN BAZILARI

        AUİDİ A6

        PORSCHE

        RANGE ROVER

        MERCEDES BENZ

        VOKSWOGEN PASSAT

            OPEL CORSA

            PORSHE

            İCRALIK ARAÇ VE KONUTLARI ALMAK İSTEYENLER NE YAPACAKLAR?

            İcradan satılım araç ve icradan satılık konutların tam listesi için Resmi İlan Portalı olan (ilan. gov.tr) adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu site üzerinden tüm duyuruları inceleyebilir ve kendinize uygun satış duyurularına ulaşabilirsiniz.

            Bu satış listesinde yer alan ev veya arabalardan almak isteyenler ise başvurularını ihaleden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif vermek suretiyle yapabilirsiniz.

            İCRALIK ARABA ALMAK MANTIKLI MI?

            Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim.

            İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir. Aracın açık artırımın yapılması için yetkililer onay verdiğinde aracın bilirkişi tarafından ekspertizi yapılmakta ve rapor tutulmaktadır. Bu hususlar tamamlandıktan sonra araçlar e-uyap sistemi üzerinden ilana çıkartılmakta ve muhammen bedel ile açık artırmanın başlangıç bedeli belirlenmektedir. Aracın muhammen bedeli yani piyasadaki yaklaşık değeri belirlendikten sonra bu bedelin bir yüzdelik dilimi kadar teminat bedeli de belirlenmektedir.

            Hacizli araba almak için ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte şahsen katılabileceğiniz gibi e-uyap sistemi üzerinden internet üzerinden de teklif verebilmektesiniz. İhaleye katılabilmek için e-uyap üzerinden bir üyelik oluşturmak ve teklif vermek istediğiniz aracın teminat bedeli kadar parayı online teklif veriyorsanız banka üzerinden, şahsen katılıyorsanız elden teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundasınız, aksi takdirde ihaleye katılmanız mümkün değildir. Bunun nedeni ise ihaleye girecek kişilerin cidden aracı almaya niyetli olduğunu anlamak içindir. Yani her önüne gelenin ihaleye girip rastgele teklif vermesinin önüne geçmek için bu sistem ayarlanmıştır. Açık artırma bilindik usul ile devam eder ve en yüksek teklifi veren aracı satın alma hakkında sahip olur. Ayrıca belirli rakamların üzerine çıkılmadığında ihale kurulu ihaleyi iptal etme hakkında sahiptirler.

            Açık artırma sonuçlandıktan sonra ihaleyi kazanamayan katılımcılar yatırdıkları teminat tutarını anında geri teslim alırlar. İhaleyi alan kişinin teminatı ise araç bedeli üzerinden düşülür ve geri verilmez. Ardından resmi işlemleri yaparak araç sahibinin kalan bedeli ödemesi ve belirlenen iş günü içerisinde aracı alması gerekmektedir. Belirlenen tarih içerisinde aracın kalan parasını yatıramayan kişilerin teminatına el konulur ve aracı alma haklarından feragat etmiş sayılır.

            İCRADAN ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

            İcradan araç alırken dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan birisi aracın otopark parasıdır. Bu araçlar bir süredir otopark da bekletildiği için otopark ücreti aracı teslim alırken bu ücreti ödemek zorundadır. Bu yüzden ihaleye katılmadan önce bu süreyi öğrenmesi ve hesabını buna göre yapması gerekmektedir.

            Bilirkişi tarafından tutulan araç raporlarına dikkat edilmeli ve araç bizzat otoparka gidilerek gözlemlenmelidir. Maalesef araçları belirlenen zaman diliminde görebilmekte ancak test etme, sürme gibi bir imkan bulunmamaktadır. Bu yüzden aracı tamamiyle detaylı inceleyemeye bilirsiniz. Bu tamamen araçtan araca değişmektedir.

                UYAP NEDİR?

                Tam açılımı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olan UYAP hakkında resmi sitesinden (https://www.uyap.gov.tr/Genel-Bilgi) yapılan açıklama da tanım şu şekilde yapılıyor.

                "UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir."

                UYAP NE İŞE YARAR?

                Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) en büyük teknoloji nimetlerinden biridir. UYAP sayesinde Adalet Bakanlığı'nın 81 ildeki teşkilatların, Adalet Bakanlığı'na bağlı olan kuruluşların hem adli hem de idari tüm yargı organlarının donanım ve yazılımsal olarak birbirine bağlanmasına olanak sağlanır.

                Türkiye'deki tüm yargı sistemin işletimde olan UYAP aynı zamanda tüm yargı birimlerinin faaliyet alanlarını elektronik alana taşımasına imkân sağlar.

                Bu bağlamda vatandaşlar, UYAP ile uyum sağlayan,

                Adli Sicil Sistemi'nden sabıka kayıtlarını,

                MERNİS'ten nüfus kayıtlarını,

                Adres Kayıt Sistemi'nden adres kayıtlarını,

                POLNET'ten ehliyet kayıtlarını,

                Merkez Bankasından döviz kurlarını,

                TAKBİS'ten tapu ve kadastro kayıtlarını kolaylıkla temin edebilirler…

                UYAP hakkında daha detaylı bilgi alabilmek ve vatandaşların hangi tür işlemleri UYAP'tan takip edip işlem yapabildiklerini öğrenebilmek için https://www.uyap.gov.tr/Genel-Bilgi linkine tıklayabilirsiniz.
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                Haberler Ekonomi Ucuz araba almak isteyenlere müjde! Hepsi yarı fiyatına satılıyor! Range Rover, Mercedes, Porsche, Audi...