İCRALIK ARABA ALMAK MANTIKLI MI?

Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim.

İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir. Aracın açık artırımın yapılması için yetkililer onay verdiğinde aracın bilirkişi tarafından ekspertizi yapılmakta ve rapor tutulmaktadır. Bu hususlar tamamlandıktan sonra araçlar e-uyap sistemi üzerinden ilana çıkartılmakta ve muhammen bedel ile açık artırmanın başlangıç bedeli belirlenmektedir. Aracın muhammen bedeli yani piyasadaki yaklaşık değeri belirlendikten sonra bu bedelin bir yüzdelik dilimi kadar teminat bedeli de belirlenmektedir.

Hacizli araba almak için ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte şahsen katılabileceğiniz gibi e-uyap sistemi üzerinden internet üzerinden de teklif verebilmektesiniz. İhaleye katılabilmek için e-uyap üzerinden bir üyelik oluşturmak ve teklif vermek istediğiniz aracın teminat bedeli kadar parayı online teklif veriyorsanız banka üzerinden, şahsen katılıyorsanız elden teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundasınız, aksi takdirde ihaleye katılmanız mümkün değildir. Bunun nedeni ise ihaleye girecek kişilerin cidden aracı almaya niyetli olduğunu anlamak içindir. Yani her önüne gelenin ihaleye girip rastgele teklif vermesinin önüne geçmek için bu sistem ayarlanmıştır. Açık artırma bilindik usul ile devam eder ve en yüksek teklifi veren aracı satın alma hakkında sahip olur. Ayrıca belirli rakamların üzerine çıkılmadığında ihale kurulu ihaleyi iptal etme hakkında sahiptirler.

Açık artırma sonuçlandıktan sonra ihaleyi kazanamayan katılımcılar yatırdıkları teminat tutarını anında geri teslim alırlar. İhaleyi alan kişinin teminatı ise araç bedeli üzerinden düşülür ve geri verilmez. Ardından resmi işlemleri yaparak araç sahibinin kalan bedeli ödemesi ve belirlenen iş günü içerisinde aracı alması gerekmektedir. Belirlenen tarih içerisinde aracın kalan parasını yatıramayan kişilerin teminatına el konulur ve aracı alma haklarından feragat etmiş sayılır.