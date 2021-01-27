27 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049791 0,50 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013779 0,23 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,094070 0,23 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138404 0,23 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121211 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018460 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044509 0,49 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026623 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033101 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074265 0,24 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,113835 0,20 HEM Katılım Katkı EYF 0,026342 0,18 ZEM Katılım Katkı EYF 0,026184 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067847 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047854 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022970 0,32 VEM Katılım Standart EYF 0,032709 0,23 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023546 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028594 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025886 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071965 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067745 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,070891 0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: