27 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049791
|0,50
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013779
|0,23
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,094070
|0,23
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138404
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121211
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018460
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044509
|0,49
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026623
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033101
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074265
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,113835
|0,20
|HEM Katılım Katkı EYF
|0,026342
|0,18
|ZEM Katılım Katkı EYF
|0,026184
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067847
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047854
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022970
|0,32
|VEM Katılım Standart EYF
|0,032709
|0,23
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023546
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028594
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025886
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071965
|0,05
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067745
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070891
|0,05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096353
|-0,25
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092849
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,054617
|-0,13
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025851
|-0,05
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099394
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021944
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056399
|-1,29
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129123
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107936
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,186346
|-0,41
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036870
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032464
|-1,03
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020530
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014044
|-0,46
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030074
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033608
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029305
|-0,48
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040344
|-0,03
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028046
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047221
|-0,19
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049035
|-0,15
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,047145
|-0,15
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029015
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,045416
|-0,15