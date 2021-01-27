Evde Davetiye Katlama

Türkiye genelinde yaygın olarak yapılan işlerden bir tanesi evde davetiye katlama işidir. Özellikle gününün büyük bir bölümünü evde geçiren ev hanımları arasında oldukça popüler olan bir iştir. Çevrenizde bir matbaa varsa eğer ziyaret ederek sizler için uygun bir davetiye işi olup olmadığını sorabilir, yine internet üzerinden davetiye katlama işi veren firmalarla iletişime geçebilirsiniz.