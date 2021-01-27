Koronavirüs salgını ile eve kapanılan şu dönemde vatandaşlar ev ekonomisine katkı sağlamak için yeni iş fikirleri arıyorlar. Salgından dolayı ekonominin kötüye gitmesi ve birçok ürünün fiyatında yaşanan fahiş artışlar vatandaşları evde kalınan zamanda da gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bu yazımızda evde hangi işlerin yapılabileceğini, nasıl ek gelir sağlanabileceğini anlatacağız. İşte ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir isteyenlere evden para kazandıracak karlı ve kolay iş fikirleri!
Makale Yazarak Para Kazanma
İnternette en çok tercih edilen para kazanma sektörlerinden bir tanesi makale yazarlığıdır. Haber siteleri, bloglar ve diğer sitelerin her gün sayısız makaleye ihtiyacı oluyor. İşe başladığınız ilk zamanlarda zorluklar takvim.com.tr yaşamanız oldukça doğal, ancak ilerleyen dönemlerde kendinizi hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz.
İnternet üzerinde birçok makale satış sitesi bulunmaktadır. Hazırladığınız makaleleri bu siteler üzerinden satışa çıkararak birisi tarafından alınmasını bekleyebilir veya yine internetteki çeşitli forumlara üye olarak direkt makale satışı yapabileceğiniz kişilerle iletişime geçebilirsiniz.