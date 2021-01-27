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    Esnafa yeni fırsat

    Pandemiden etkilenen esnafı rahatlatmak için hayata geçirilen gelir kaybı ve kira desteğinde süre uzatıldı. Ticaret Bakanı , talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.

    Esnafa yeni fırsat

    Pandemiden etkilenen esnafı rahatlatmak için hayata geçirilen gelir kaybı ve kira desteğinde süre uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti. Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını 31 Mart günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecektir" ifadesini kullandı. Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak'ta sona ermişti. Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin 20 Ocak'ta başladığını duyurmuştu.

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    Haberler Ekonomi Esnafa yeni fırsat