Dolarda kritik seviye belli oldu! TL güçlendi, tahminler revize edildi

Piyasalarda güçlü iyimserlik sürüyor. TL varlıklara olumlu değerlendirmeler sürüyor. Goldman Sachs, dolar/TL beklentisini düşürürken kur tahminini aşağı yönlü revize etti. Yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte, "Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği" uyarısında bulundu. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre dolar/TL kuruyla ilgili beklentiler 7,00 lira seviyesine geriledi. İşte detaylar...
Üç aylık dolar/TL beklentisini 7.50'den 7.00'ye, altı aylık beklentisini 7.75'den 7.00'ye ve 12 aylık beklentisini 8'den 7.50'ye düşürdü. Risklere de dikkat çekti ve üç aylık tahminde, "TL'nin gücü, döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle sınırlanabilir" vurgusunda bulundu.
Küresel bazda iyimser havanın varlığı TL varlıkların mevcut durumunu güçlendiriyor. Bunun nedeni aşılama süreci. Aşılama ile birlikte, normalleşmenin hız kazanması bekleniyor. Petrol fiyatlarına bakıldığında Brent petrolün varil fiyatı 6 Kasım'da 39.8 dolarken 25 Ocak itibarıyla 55.47 dolara çıktı.