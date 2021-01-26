Dolarda kritik seviye belli oldu! TL güçlendi, tahminler revize edildi

Ethereum ise yüzde 7.45 oranında yükseldi. Bitcoin talep görmesine rağmen kripto para piyasasında Ethereum ve Link yükselişleri ile dikkat çekiyor. Ethereum'un yedi günlük değişimi yüzde 17 olurken Link'in yüzde 12 oldu. Kripto paralar yaygınlaşıyor ve önümüzdeki dönemde gündemde daha fazla yer almaya başlayacak.