Çoğu kişi bunu bilmiyor! Başvuran her ay 425 TL alacak! Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardıma muhtaç vatandaşlara maddi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bakanlık yeni projesi kapsamında doğumdan sonra çalışan kadınların çocuklarına bakan aile büyüklerine torun bakım maaşı veriyor.
TORUN BAKIM MAAŞI ALABİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
T.C. Vatandaşı olmak, Uygulanacak pilot illerde ikamet etmek, Aylık alınacak bebeğin annesi ile bebeğe bakacak anneannenin aynı ilde yer alması, Aylık alınacak bebeğin resmi nikahlı evliliklerde doğmuş olması, Büyükannenin maaş alması annenin çalışması durumunda verilir, Anne işten ayrılırsa maaş kesilir, Çalışan annenin doğum gerçekleşmeden önce en az bir senelik sigortalı çalışıyor olması, Büyükannelerin sağlık probleminin olmaması,
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Çocuğun kimlik belgesi, Çocuğun doğum belgesi, Annenin SGK hizmet dökümü, Anne ve babanın ayrı ayrı çalıştığına dair yazı, Annenin ticari sicil kaydının temiz olması, Büyükannenin kimlik belgesi, Çocuğa bakacak olan büyükannenin sağlık belgesi.
TORUN BAKIM MAAŞI PROJESİ İÇİN PİLOT İLLER HANGİLERİDİR?
Proje kapsamında belirlenen pilot iller; Tekirdağ İstanbul Bursa Sakarya İzmir Antalya Ankara Kayseri Konya Gaziantep
TORUN BAKIM MAAŞI BAŞVURU YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapılırken, aynı zamanda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesinden başvuru yapılabilir.