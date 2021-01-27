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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 13:06
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    • 27.01.2021 13:11
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    Çoğu kişi bunu bilmiyor! Başvuran her ay 425 TL alacak! Paranızı 'den hemen alın!

    Devletimiz vatandaşlara çeşitli ödemelerle destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklerden biri de olarak karşımıza çıkmaktadır. Torun bakma parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilen bir devlet desteğidir. Bu destekler geçtiğimiz yıllarda 425 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlık tarafından her yıl projenin tutarı ve kaç kişiye verileceği konusunda bilgiler güncellenmektedir. Peki, nasıl ve nereden alınır, kimler torun bakma maaşı alabilir?

    takvim.com.tr
    Çoğu kişi bilmiyor! Başvuran her ay 425 TL alacak!

    Çoğu kişi bunu bilmiyor! Başvuran her ay 425 TL alacak! Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardıma muhtaç vatandaşlara maddi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bakanlık yeni projesi kapsamında doğumdan sonra çalışan kadınların çocuklarına bakan aile büyüklerine torun bakım maaşı veriyor.



    TORUN BAKIM MAAŞI ALABİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

    T.C. Vatandaşı olmak, Uygulanacak pilot illerde ikamet etmek, Aylık alınacak bebeğin annesi ile bebeğe bakacak anneannenin aynı ilde yer alması, Aylık alınacak bebeğin resmi nikahlı evliliklerde doğmuş olması, Büyükannenin maaş alması annenin çalışması durumunda verilir, Anne işten ayrılırsa maaş kesilir, Çalışan annenin doğum gerçekleşmeden önce en az bir senelik sigortalı çalışıyor olması, Büyükannelerin sağlık probleminin olmaması,
    Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Çocuğun kimlik belgesi, Çocuğun doğum belgesi, Annenin SGK hizmet dökümü, Anne ve babanın ayrı ayrı çalıştığına dair yazı, Annenin ticari sicil kaydının temiz olması, Büyükannenin kimlik belgesi, Çocuğa bakacak olan büyükannenin sağlık belgesi.

    TORUN BAKIM MAAŞI PROJESİ İÇİN PİLOT İLLER HANGİLERİDİR?

    Proje kapsamında belirlenen pilot iller; Tekirdağ İstanbul Bursa Sakarya İzmir Antalya Ankara Kayseri Konya Gaziantep

    TORUN BAKIM MAAŞI BAŞVURU YÖNTEMLERİ NELERDİR?

    Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapılırken, aynı zamanda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesinden başvuru yapılabilir.

        TORUN BAKIM MAAŞI ÖDEMESİ NEREDEN YAPILMAKTADIR?

        Torun bakım maaşı ödemeleri PTT üzerinden kişinin adına yatırılmaktadır.

        TORUN BAKIM MAAŞI ÖDEMESİ NE KADARDIR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen torun bakım desteği, geçtiğimiz yıllarda 425 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlık her yıl projenin tutarı ve kaç kişiye verileceği konusunda bilgileri güncellemektedir.

        TORUN BAKIM MAAŞI NE KADAR SÜRE VERİLİR?

        Torun bakım maaşı bebeğin doğumundan sonra 12 ay süreyle verilmektedir. İkinci çocuk için başvuru yapacak olan kişilerin ilk bir yıllık sürenin tamamlanmasını beklemesi gerekmektedir.

        TORUN BAKIM MAAŞININ KESİLDİĞİ DURUMLAR?

        Toruna bakma maaşı alacak büyükannelerin 12 ay boyunca düzenli olarak almaları için bazı durumlar ile karşı karşıya kalmamaları gerekmektedir. Ödeneğin haksız yere alınması tespit edildiğinde ödenen tutar kesilerek geri talep edilmektedir. Torun bakım maaşının kesilme nedenleri ise;

        * Bakım maaşı alınan çocuğun vefat etmesi,
        * Toruna bakan büyükannenin ciddi bir hastalık geçirmesi nedeni ile toruna bakamayacak hale gelmesinde.
        * Çocuğun annesinin işyerinden ayrılmasında
        Belirtilen bu sebepler oluştuğunda halen maaş almaya devam ediliyorsa haksız yere ücret almış olacaklardır. Maaşı almış oldukları bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Çoğu kişi bunu bilmiyor! Başvuran her ay 425 TL alacak! Paranızı PTT'den hemen alın!