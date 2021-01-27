TORUN BAKIM MAAŞININ KESİLDİĞİ DURUMLAR?

Toruna bakma maaşı alacak büyükannelerin 12 ay boyunca düzenli olarak almaları için bazı durumlar ile karşı karşıya kalmamaları gerekmektedir. Ödeneğin haksız yere alınması tespit edildiğinde ödenen tutar kesilerek geri talep edilmektedir. Torun bakım maaşının kesilme nedenleri ise;

* Bakım maaşı alınan çocuğun vefat etmesi,

* Toruna bakan büyükannenin ciddi bir hastalık geçirmesi nedeni ile toruna bakamayacak hale gelmesinde.

* Çocuğun annesinin işyerinden ayrılmasında

Belirtilen bu sebepler oluştuğunda halen maaş almaya devam ediliyorsa haksız yere ücret almış olacaklardır. Maaşı almış oldukları bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.