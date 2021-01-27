Devlet katkılı konut hesabı için başvurular 2021 yılında da alınmaya başlayacak. Bu devlet desteği herhangi bir gelir şartı olmadan sağlanan yardımlardan uzun süreli ev alım planlamalarında geçerlidir. İşte ev alacaklara sağlanan destek ödemesi ve konut hesabında sistemin nasıl işlediğine ilişkin detaylar. Konut hesabında yapılacak birikim tutarı en az 3 yıl olacak. 36 ay birikim yapanlara destek ödemesi yapılacak. Birikim yapılan süre 4 yıl yada 5 yıl olursa ödemeler artacak. Ödemeler yapılan birikim tutarına göre değişecek.
EV ALACAK OLANLARA KONUT HESABI DESTEĞİ
Ev alacak olanlara sağlanan konut hesabı desteği uzun vadeli bir destek türü. Vatandaşlar devletin anlaşması olduğu bankalardan konut hesabı açııp birikim yapması sonunda bu hesap üzerinden 33 bin TL'ye ulaşan destek alırlar.
KONUT HESABIYLA 33 BİN TL DESTEK NASIL ALINIR? SİSTEM, SÜREÇ NASIL İLERLER?
Vatandaşlar öncelikle konut hesabı anlaşmalı olan bir bankadan hesap oluştururlar. Hemen hemen her bankanın konut hesabı vardır. Hesabı açan vatandaşlar daha sonra bu hesapta düzenli para biriktirecekler. Konut hesabında her ay yada 3 ayda bir, 6 ayda bir ödeme yapacak vatandaşlar bu hesaptaki parayı da istedikleri gibi kullanamayacaklar. Belli bir tutarda çekim limiti olacak. Yani konut hesabında para birikimi yapılacak. Yapılan birikim tutarında devlet destek sağlayacak.