Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.01.2021 09:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 09:43
    ABONE OL

    Bakmadan karar vermeyin! Ev alacaklar dikkat! konut hesabıyla 33.000 TL yardım veriyor! İşte alma şartlar

    Vatandaşları ev sahibi olabilmesi için tarafından sağlanan katkılarla düşük faizli kredi uygulaması yapılmaktadır. İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. lı konut hesabından ev alım yardımı nasıl alınır? Devlet hangi şartların sağlanması durumunda yardım parası öder? Devlet destekleri kapsamında sağlanan ev yardımı hangi süreç sonunda sağlanır.

    takvim.com.tr
    Ev alacaklar dikkat! Devlet konut hesabıyla 33.000 TL yardım veriyor!

    Devlet katkılı konut hesabı için başvurular 2021 yılında da alınmaya başlayacak. Bu devlet desteği herhangi bir gelir şartı olmadan sağlanan yardımlardan uzun süreli ev alım planlamalarında geçerlidir. İşte ev alacaklara sağlanan destek ödemesi ve konut hesabında sistemin nasıl işlediğine ilişkin detaylar. Konut hesabında yapılacak birikim tutarı en az 3 yıl olacak. 36 ay birikim yapanlara destek ödemesi yapılacak. Birikim yapılan süre 4 yıl yada 5 yıl olursa ödemeler artacak. Ödemeler yapılan birikim tutarına göre değişecek.


    EV ALACAK OLANLARA KONUT HESABI DESTEĞİ

    Ev alacak olanlara sağlanan konut hesabı desteği uzun vadeli bir destek türü. Vatandaşlar devletin anlaşması olduğu bankalardan konut hesabı açııp birikim yapması sonunda bu hesap üzerinden 33 bin TL'ye ulaşan destek alırlar.

    KONUT HESABIYLA 33 BİN TL DESTEK NASIL ALINIR? SİSTEM, SÜREÇ NASIL İLERLER?

    Vatandaşlar öncelikle konut hesabı anlaşmalı olan bir bankadan hesap oluştururlar. Hemen hemen her bankanın konut hesabı vardır. Hesabı açan vatandaşlar daha sonra bu hesapta düzenli para biriktirecekler. Konut hesabında her ay yada 3 ayda bir, 6 ayda bir ödeme yapacak vatandaşlar bu hesaptaki parayı da istedikleri gibi kullanamayacaklar. Belli bir tutarda çekim limiti olacak. Yani konut hesabında para birikimi yapılacak. Yapılan birikim tutarında devlet destek sağlayacak.

        KONUT HESABIYLA 3 YIL, 4 YIL VE 5 YIL BİRİKİM YAPARSAM KAÇ TL DESTEK ALIRIM?

        Konut hesabında yapılacak birikim tutarı en az 3 yıl olacak. 36 ay birikim yapanlara destek ödemesi yapılacak. Birikim yapılan süre 4 yıl yada 5 yıl olursa ödemeler artacak. Ödemeler yapılan birikim tutarına göre değişecek.

        36-47 Ay Birikim Yapanlara 26 Bin 995 TL Devlet Desteği

        Bankalardan konut hesabı açarak 36 ay ile 47 ay arasında birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar devlet desteği alırlar. En yüksek ödenecek devlet desteği 26 bin 995 TL.

        48-59 Ay Birikim Yapanlara 29 Bin 72 TL Devlet Desteği

        Bankalardan konut hesabı açarak 48 ay ile 59 ay arasında birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar destek alırlar. En yüksek ödenecek devlet desteği 29 bin 72 TL.

            60 Ay ve Daha Fazla Birikim Yapanlara 33 Bin 97 TL Devlet Desteği

            Bankalardan konut hesabı açarak 60 ay veya daha fazla birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar devlet desteği alırlar. En yüksek ödenecek devlet desteği 33 bin 97 TL.

            BAŞVURULAR HANGİ ŞARTLARDA YAPILIR?

            Konut hesabı desteğinden yararlanmak ve birikim yaparak hibe yardım parası almak isteyenler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor. Bu koşullar;

            Türk vatandaşı olması. Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması. 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması. Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması.

            Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi. Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile bankaya başvuru yapılacak olması. Konut Hesabı Türk Lirası olarak açılabilmektedir. Hesap açılışları bankanın belirleyeceği alt limit miktarları dahilinde yapılır. 18 yaşından küçükler adına veli veya vasi tarafından Konut Hesabı açılabilir.

            HANGİ KONUTLARIN ALIMINA DESTEK SAĞLANIR?

            Konut hesabı desteğiyle ev almak isteyenler; kat mülkiyeti tapusuna sahip olan konutlar, kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar, konut nitelikli müstakil taşınmaz alımları için devletten hibe, karşılıksız geri ödemesiz destek sahibi olabilirler.


                KONUT HESABI KATKISINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

                *Türk vatandaşı olmak

                * Kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması

                *Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca 6. maddede yer alan hususlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,

                *Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7.4.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,

                *Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması, gerekir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Bakmadan karar vermeyin! Ev alacaklar dikkat! Devlet konut hesabıyla 33.000 TL yardım veriyor! İşte alma şartlar