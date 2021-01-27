Bakan Varank: KOBİ'lerin dijital dönüşümü için yeni çağrıya çıkılacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş insanlarımızın reform taleplerinde daha cesur olmasını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bizler bu yolda her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Bakan Varank, video konferans yöntemi ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 'Dijital Türkiye Konferansı'na katıldı. Varank, ticaretten sanayiye, eğitimden sağlığa her alanda çok hızlı bir teknolojik dönüşümün söz konusu olduğunu bildirdi. 'türkiye.gov.tr'ye 2020 yılında 2 milyardan fazla giriş yapıldığını belirten Varank, "Bizim başta sanayi olmak üzere üretim süreçlerinde dijitalleşmekle ilgili daha makro hedeflerimiz var. Bunun için, dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ediyoruz. Sanayicilerimizin ve işletmelerimizin bu dönüşüme en iyi şekilde ayak uydurması için yol haritalarımızı belirliyoruz" dedi.