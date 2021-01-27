Bakan Varank: KOBİ'lerin dijital dönüşümü için yeni çağrıya çıkılacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş insanlarımızın reform taleplerinde daha cesur olmasını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bizler bu yolda her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
Bakan Varank, video konferans yöntemi ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 'Dijital Türkiye Konferansı'na katıldı. Varank, ticaretten sanayiye, eğitimden sağlığa her alanda çok hızlı bir teknolojik dönüşümün söz konusu olduğunu bildirdi. 'türkiye.gov.tr'ye 2020 yılında 2 milyardan fazla giriş yapıldığını belirten Varank, "Bizim başta sanayi olmak üzere üretim süreçlerinde dijitalleşmekle ilgili daha makro hedeflerimiz var. Bunun için, dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ediyoruz. Sanayicilerimizin ve işletmelerimizin bu dönüşüme en iyi şekilde ayak uydurması için yol haritalarımızı belirliyoruz" dedi.
'NE DÜŞÜNÜYORLAR MERAK EDİYORUM'
Varank, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020-2021 Türkiye büyüme öngörülerini revize ettiğini anımsatarak, "Daha önce Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 küçüleceğini tahmin eden IMF, şu anda bu rakamı yüzde 1,2 büyüme olarak revize etti. 2021'de Türkiye'nin yüzde 6 büyüyeceğini öngörüyor. Bazı muhalefet partileri sürekli Türkiye'nin verileriyle ilgili kafa karışıklığı oluşturmaya, kurumlarımızın güvenilirliğini zedelemeye çalışıyor. Özellikle otel köşelerinde gizli saklı görüştükleri IMF'nin bu rakamları revize etmeleriyle ilgili ne düşünüyorlar merak ediyorum" diye konuştu.
'MODEL FABRİKALARIMIZIN SAYISINI ARTIRIYORUZ'
Bakan Varank, Türkiye'nin güçlü sanayi alt yapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmeyi temel öncelik olarak gördüklerini belirtti. Varank, "Bu kapsamda geliştirdiğimiz ve çok değer verdiğimiz projelerinden birisi 'Model Fabrikalar'. Model fabrikalar aracılığıyla işletmelerimizin, 'yaparak öğrenme' metoduyla dijital altyapılarını kurmalarına ve dijital yeteneklerini geliştirmelerine öncülük ediyoruz. Bugüne kadar Ankara ve Bursa'daki model fabrikalarımız, faaliyete başladı. Buralardan yararlanan işletmelerde büyük verimlilik artışları oldu. Şimdi model fabrikalarımızın sayısını artırıyoruz. Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin illerimizdeki model fabrikalar da yakında faaliyete geçecek. Bunun yanında dijital dönüşüm odaklı birçok hibe ve destek programıyla da firmalarımızın finansman ihtiyaçlarına cevap veriyoruz" ifadesini kullandı.