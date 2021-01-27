27 Ocak Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|76,70
|73,15
|4,85
|Vestel
|26,46
|25,30
|4,58
|Odaş Elektrik
|4,10
|3,95
|3,80
|Ege Endüstri
|1.769,90
|1.715,00
|3,20
|Albaraka Türk
|2,14
|2,09
|2,39
|İş Fin.Kir.
|4,00
|3,92
|2,04
|Kardemir (D)
|7,04
|6,90
|2,03
|Tekfen Holding
|19,09
|18,74
|1,87
|Deva Holding
|28,22
|27,72
|1,80
|Türk Telekom
|8,53
|8,39
|1,67
|Halkbank
|5,53
|5,44
|1,65
|Aksigorta
|9,95
|9,80
|1,53
|Alkim Kimya
|20,10
|19,80
|1,52
|Good-Year
|8,93
|8,80
|1,48
|Tüpraş
|103,90
|102,40
|1,46
|Şekerbank
|1,52
|1,50
|1,33
|Turkcell
|16,75
|16,54
|1,27
|Gözde Girişim
|7,23
|7,14
|1,26
|Petkim
|5,14
|5,08
|1,18
|MLP Sağlık
|22,68
|22,42
|1,16
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|SonFiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|28,92
|30,60
|-5,49
|Ege Gübre
|216,00
|223,00
|-3,14
|Aksa Enerji
|10,20
|10,49
|-2,76
|Doğan Holding
|3,93
|4,04
|-2,72
|Konya Çimento
|1.688,40
|1.730,00
|-2,40
|Borusan Mannesmann
|32,06
|32,84
|-2,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,64
|32,40
|-2,35
|Doğuş Otomotiv
|35,50
|36,30
|-2,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,46
|21,88
|-1,92
|Netaş Telekom.
|31,84
|32,42
|-1,79
|İskenderun Demir Çelik
|11,64
|11,85
|-1,77
|Anadolu Efes
|25,96
|26,42
|-1,74
|Logo Yazılım
|138,30
|140,50
|-1,57
|Karsan Otomotiv
|4,95
|5,02
|-1,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|1,52
|-1,32
|Akbank
|6,53
|6,61
|-1,21
|Pegasus
|71,75
|72,60
|-1,17
|Garanti Bankası
|9,41
|9,52
|-1,16
|Coca Cola İçecek
|78,95
|79,85
|-1,13
|Sasa Polyester
|26,14
|26,42
|-1,06
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: