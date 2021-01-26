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    • 26.01.2021 08:35
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    Ve bugün netleşti! Karşılıksız 150 bin liraya kadar hibe desteği! İşte devlet desteği başvuru tarihleri

    Karşılıksız 150 bin liraya kadar hibe desteği! İşte devlet desteği başvuru tarihleri... Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin ülke ekonomisi ve istihdama büyük katkı sağladığını vurgulayarak, KOOP-DES kapsamında verilen hibe desteklerinin 2021 yılında da gerçekleşeceğini söyledi. Devletten geri ödemesiz para nasıl alınır? Devletten hibe almanın yolları nedir? Kaç lira hibe alınabilir? İşte tüm detaylar haberimizde....

    takvim.com.tr
    Gözler orada! Karşılıksız 150 bin liraya kadar hibe desteği!

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOOP-DES çerçevesinde kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteğinin 2021 yılında da verileceğini, ilgili destekler için başvuruların 1-28 Şubat 2021 tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devletten geri ödemesiz para nasıl alınır? Devletten hibe almanın yaşı, şartları nelerdir? Ev alacaklar, iş yeri açacaklar devletten kaç lira geri ödemesiz para alınabilir sorularının yanıtını arıyor.

    Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90'ının kadınların oluşturduğu kooperatiflere 75, diğer bölgelerde yüzde 50'sinin hibe ile karşılanacağını söyleyen Bakan Pekcan, başvuru süreciyle ilgili, "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek.

    Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 01 Şubat 2021-28 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirler" ifadelerini kullandı.

        Hibe nedir, devlet teşviği nedir?

        Hibe nedir, devlet teşviği nasıl alınır sorusunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Hibe bir kamu kuruluşları, işletmeler ya da vakıflar tarafından, girişimcilere eğitim kurumlarına şirket ya da özel teşebbüslere verilen "karşılıksız" para. Kelime anlamı da "karşılıksız verme" olarak sözlüklerde geçiyor. Bir anlamda "bağış" olarak da nitelendirebileceğimiz hibeyi, bir malın mülkiyetinin hiç bir bedel beklenmeksizin başka bir şahısa, kuruma vs… devredilmesi olarak da açıklayabiliriz.

        Peki devlet teşviği nedir?

        Devlet teşviği, bir ülkenin ekonomik büyümesi, kalkınması ve istihdamın artması adına yatırımcı ve girişimcilere yapılan yatırımlar olarak genellenebilir. Bölgenin gelişmesinde büyük bir ivme yaratan yatırımlar sonucu, ham madde, eleman, malzeme gibi ihtiyaçlar doğar. Dolaysıyla yatırım nerede yapıldıysa o bölgeye artı değer katar. İstihdam oluştuğundan işsizlik oranı azalır, ödenen vergilerle ekonomik kalkınma gerçekleşir. Bu nedenle de devlet, yatırımcı ve girişimcilere "hibe" vererek destek olur. Kredi ise geri ödemeyi talep eder. Sıfır faiz ya da faizsiz, yatırımcı ya da girişimciye verilen, kredi miktarı uzun vadede geri ödenir. Ancak bu noktada sadece alınan ana parayı geri ödersiniz. Hibe nedir devlet teşviği nedir gibi konuların üzerinden geçtikten sonra gelin hibe kime verilir, hangi kuruluşlar kredi ve hibe fırsatları sunar, kimler bundan yararlanabilir göz gezdirelim…
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        Haberler Ekonomi Ve bugün netleşti! Karşılıksız 150 bin liraya kadar hibe desteği! İşte devlet desteği başvuru tarihleri