Ve bugün netleşti! Karşılıksız 150 bin liraya kadar hibe desteği! İşte devlet desteği başvuru tarihleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOOP-DES çerçevesinde kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteğinin 2021 yılında da verileceğini, ilgili destekler için başvuruların 1-28 Şubat 2021 tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devletten geri ödemesiz para nasıl alınır? Devletten hibe almanın yaşı, şartları nelerdir? Ev alacaklar, iş yeri açacaklar devletten kaç lira geri ödemesiz para alınabilir sorularının yanıtını arıyor.
Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90'ının kadınların oluşturduğu kooperatiflere 75, diğer bölgelerde yüzde 50'sinin hibe ile karşılanacağını söyleyen Bakan Pekcan, başvuru süreciyle ilgili, "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek.
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 01 Şubat 2021-28 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirler" ifadelerini kullandı.