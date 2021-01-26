Türkiye'de neredeyse herkes kullanıyor! O paralar anında hesabınıza geri yatıyor! Ülkemizde kredi kartı kullanım oranı oldukça yüksektir. Bu anlamda kredi kartı ödentileri mesele olmaya devam ediyor. Her banka kendi tanımladığı kart vergisini alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise alıcıların canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart ödentilerinin geri verilmesi, kart ödentilerinin haksız biçimde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı. Yapılan açıklamada, çok sayıda emsal karar olmasına rağmen bankaların yılda bir defaya mahsus kredi kartı aidatını müşterilerinden tahsil etmeye devam ettiği, bunun yanlış bir durum olduğu bildirildi.
KREDİ KARTI AİDAT ŞİKAYETLERİ PATLAMIŞ DURUMDA
Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı.
BAŞVURU YAPANA PARASI İADE EDİLECEK
Tüketici birlikleri, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuru yapması gerektiğine yer verildi. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.