Türkiye'de neredeyse herkes kullanıyor! O paralar anında hesabınıza geri yatıyor! Ülkemizde kredi kartı kullanım oranı oldukça yüksektir. Bu anlamda kredi kartı ödentileri mesele olmaya devam ediyor. Her banka kendi tanımladığı kart vergisini alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise alıcıların canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart ödentilerinin geri verilmesi, kart ödentilerinin haksız biçimde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı. Yapılan açıklamada, çok sayıda emsal karar olmasına rağmen bankaların yılda bir defaya mahsus kredi kartı aidatını müşterilerinden tahsil etmeye devam ettiği, bunun yanlış bir durum olduğu bildirildi.