Seyyanen zam! İlk yıl toplamda yüzde 25,50 oranında... Memur maaşları her yıl açıklanan zam oranlarına göre zamlanıyor ve memurların cebine daha fazla para giriyor. Memur-Sen'in seyyanen zam talebi de kamuoyunda yer edindi. 2021 yılı işçi ve memurlar için toplu sözleşme yılı olacak. Taşeron işçiler ilk defa bu yıl diğer kamu işçileri için yapılan toplu iş sözleşmelerine dahil olacaklar. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyelerde kadroya alınan taşeron işçiler için toplu sözleşme süreci bir süredir devam ediyor. Belediyeler ile sözleşmeler ayrı ayrı imzalanıyor. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir.
Taşerondan gelen işçiler, daha önce farklı sendikalara üye iken 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sadece çalıştıkları işyerine ait işkolundaki sendikalara geçiş yaptılar. Bundan dolayı sendikaların üye sayılarında büyük değişiklikler meydana geldi. İlk defa 2019 yılında başlayan uygulama kapsamında bu yıl da kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından ayrı ayrı yürütülecek.
2019 yılındaki görüşmelerde 3500 liranın altındaki ücretlere 150 lira iyileştirmenin ardından ilk yıl için yüzde 8 + 4, ikinci yıl için de yüzde 3+3 oranında artış yapıldı. Artışların enflasyonun altında kalması halinde enflasyon farkı yansıtılıyor.
AĞUSTOSTA 5.7 MİLYON MEMUR VE EMEKLİ İÇİN PAZARLIK MASASI
Kamu görevlileri için iki yılda bir toplu sözleşme imzalanıyor. Eylül ayı itibarıyla 3.1 milyon memur, 2.2 milyon da memur emeklisi bulunuyor. Kamu görevlileri ile imzalanacak toplu sözleşme görüşmeleri 5.3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.
2019 yılındaki görüşmelerde memurları temsil eden MEMUR-SEN ile hükümet arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sözleşme, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca (KGHK) karara bağlandı. Hakem Kurulu, hükümetin sendikaya verdiği son teklif doğrultusunda karar aldı. Böylece, kamu görevlilerinin maaşlarına 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında toplu sözleşme zammı yapılması kararlaştırıldı.