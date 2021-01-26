Seyyanen zam! İlk yıl toplamda yüzde 25,50 oranında... Memur maaşları her yıl açıklanan zam oranlarına göre zamlanıyor ve memurların cebine daha fazla para giriyor. Memur-Sen'in seyyanen zam talebi de kamuoyunda yer edindi. 2021 yılı işçi ve memurlar için toplu sözleşme yılı olacak. Taşeron işçiler ilk defa bu yıl diğer kamu işçileri için yapılan toplu iş sözleşmelerine dahil olacaklar. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyelerde kadroya alınan taşeron işçiler için toplu sözleşme süreci bir süredir devam ediyor. Belediyeler ile sözleşmeler ayrı ayrı imzalanıyor. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir.