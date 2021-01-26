Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada kart aidatları için şimdiye kadar 100 bin şikayet başvurusu alındığını, bankaların birçok vatandaştan haksız yere her yıl kart aidatı aldığına yer verildi. Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Kart kullanan kişi sayısında artış olması sonrası büyüyen pasta, büyük oyuncuların da iştahını kabartıyor. Bankalar, kredi kartı kullanan vatandaşlardan her yıl kart aidatı almaya devam ediyor. Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı.
KREDİ KARTI AİDAT ŞİKAYETLERİ PATLAMIŞ DURUMDA
Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı.
BAŞVURU YAPANA PARASI İADE EDİLECEK
Tüketici birlikleri, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuru yapması gerektiğine yer verildi. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.