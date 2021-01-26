Yılın ilk gününden bu yana genelde düşüş yönünde eğilim gösteren altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırımcılar son duruma odaklandı. Çeyrek-gram altın ve 18-22 ayar bilezik fiyatları ne kadar sorusu bu anlamda çok araştırılanlar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü. Ayrıca altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.856,65 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|442,80
|443,00
|439,50
|439,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.918,00
|2.939,00
|2.896,00
|2.917,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|404,00
|408,00
|401,00
|405,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.852,00
|2.872,00
|2.830,00
|2.850,00
|Yarım Ziynet
|1.426,00
|1.436,00
|1.415,00
|1.425,00
|Çeyrek Ziynet
|713,00
|718,00
|708,00
|713,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 439,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü.