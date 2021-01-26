Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.01.2021 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2021 19:26
    ABONE OL

    Çeyrek- ve 18- fiyatları ne kadar? Tersine döndü tepetaklak oluyor! 3 lira 30 kuruş serice...

    Güvenilir bir liman olarak tarif edilen nda hareketlilik devam ederken yatırım yapanlar alış satış fiyatlarına odaklandı. Kapanış saatleri sonrası dünkü kapanıştan bu yana ın alış satış fiyatında 3 lira 30 kuruş serice bir düşüş yaşandı. Böylece Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 439,70 liradan tamamladı. Bu bağlamda fiyatlardaki son durumu öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, çeyrek-gram altın ve 18- fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Yılın ilk gününden bu yana genelde düşüş yönünde eğilim gösteren altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırımcılar son duruma odaklandı. Çeyrek-gram altın ve 18-22 ayar bilezik fiyatları ne kadar sorusu bu anlamda çok araştırılanlar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü. Ayrıca altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.856,65 dolardan işlem görüyor.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 442,80 443,00 439,50 439,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.918,00 2.939,00 2.896,00 2.917,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 404,00 408,00 401,00 405,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.852,00 2.872,00 2.830,00 2.850,00
    Yarım Ziynet 1.426,00 1.436,00 1.415,00 1.425,00
    Çeyrek Ziynet 713,00 718,00 708,00 713,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 439,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 439 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 439 bin 500 lirayı, en yüksek ise 443 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 439 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 344 bin 659,72 lira, işlem miktarı ise 937,17 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 440 milyon 901 bin 888,91 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.856,65 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.856,65 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 düşüşle 439 bin 500 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3783 lira, satışta 7,4079 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3746 lira, satışta 7,4041 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,17'den, bileşik getirisi de yüzde 14,67'den gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2166, sterlin/dolar paritesi 1,3725, dolar/yen paritesi de 103,56 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 azalışla 55,63 dolardan işlem görüyor.

        PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

        ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ham petrol stoklarında beklenenden daha çok artış olduğunu gösteren verilerinin ardından, yüzde 1.0 artışla, geçen hafta boyunca kaybettiklerinin önemli bir bölümünü geri kazanan petrol fiyatları hafanın ikinci gününde de yükseldi.

        ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanması beklenen 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketi beklentilerinin doları baskılaması sonucu 1,850 dolar düzeyini aşan altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ederken, dövizlerdeki düşüşe bağlı olarak iç piyasada fiyatlar düştü.

        Dinamik Menkul'ün analizinde, "Dolar kurunun 7.35 liranın altını test etmesiyle gram altın, 440 lira direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir" denildi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.43 artışla 55.96 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.47 artışla 53.09 dolar,

            - altın yüzde 0.09 artışla 1,857.56 dolar,

            - gümüş yüzde 0.63 artışla 25.51 dolar,

            - bakır yüzde 0.24 artışla 8,005.50 dolar,

            - platin yüzde 0.31 artışla 1,105.21 dolar,

            - paladyum yüzde 0.58 düşüşle 2,329.71 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada gram altın 439 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,892 liraya geriledi.

            Küresel düzeyde ekonomiye verilen desteklerle "düşük faiz, bol likidite" beklenen 2021 yılının, buna bağlı artan taleple birlikte emtia/değerli maden fiyatları açısından "pozitif bir yıl" olması bekleniyor.

            Troy Kıymetli Maden'in "Kıymetli madenler 2021 yılı beklentileri" başlıklı raporunda, düşük faiz, bol likidite ortamının sürecek olmasının yanı sıra küresel ekonomide yaşanacak hızlı toparlanmanın emtiaya/değerli madenlere olan talebi arttıracağına dikkat çekildi.

            Raporda, "Pandeminin başlamasıyla birlikte altın güvenli liman olma özelliğiyle öne çıkarken, sonrasında oluşan panik havasının kurbanı oldu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

            "Panik halindeki piyasa nakde geçme arzusundan sarı maden de payına düşeni aldı. Fakat bu paniği ortadan kaldıran hamleler, çok geçmeden hükümet ve merkez bankalarından geldi.

            "Hükümetler mali teşviklerle, Merkez Bankaları genişlemeci politikalarla piyasaları destekledi. Toplamda 20 trilyon doları bulan desteklerin etkisiyle piyasalar hızla toparlandı.

                "Pandemi karamsarlığından kaçınmak isteyen yatırımcıların altına olan desteği ile sarı maden 2,075 dolar/onsla tarihi zirveyi kaydetti.

                "Ancak; yılsonu yaklaşırken pandemiyi bitirecek olan aşıların beklendiğinden hızlı ve olumlu sonuç vermesi, hisse senedi piyasalarına coşku, altın fiyatına sert satış getirdi.

                "Aşılama ile salgının önleneceğine dair umutlar her geçen gün artmasına rağmen, küresel ekonomide toparlanmanın zaman alacağı yönündeki beklentilerle altın yatırımcısının da pozisyonlarından vazgeçmek yerine artırarak tutmasına neden oldu.

                "Bu beklentilerin de etkisiyle altın, 2020 yılını yüzde 25 kazançla tamamlamayarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Çeyrek-gram altın ve 18-22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Tersine döndü tepetaklak oluyor! 3 lira 30 kuruş serice...