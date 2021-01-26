THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'ya damga vurdu!

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Avrupa'da birinciyiz.18-24 Ocak Eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da birinciyiz!🥇

18 - 24 Ocak @eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz. ✈ #İstanbulHavalimanı pic.twitter.com/7baBQqhZ5H — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 25, 2021