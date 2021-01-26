Türkiye'de milyonlarca kişi uzun çalışma sürelerinin ardından emekli olmak için araştırmalarını sürdürüyor. Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'da kaleme aldığı 'engelliye vergisiz emeklilik' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor.
Türkiye'de milyonlarca engelli kardeşimiz bulunuyor ve bunların büyük kısmı da çeşitli işyerlerinde çalışıyor. Kimisi kamuda kimisi de özel sektörde görev yapıyor.