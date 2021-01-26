NASIL VERGİ İNDİRİMİ ALINIR?

Vergi indirimi almak için öncelikle en az yüzde 40 ve üzerinde iş kaybı olması gerekiyor. Bunun için de doktor raporu gerekli. Çalıştığınız işyerinden çalıştığınıza dair belgelerle vergi dairesine başvurduğunuzda oradan sizi hastaneye sevk ediyorlar. Bu kontrolün sonunda yüzde 40 ve üzerinde bir vergi indirimi alırsanız hem erken emekliliğin hem de gelirdeki artışın önü açılıyor. Şartları sağlayıp indirimden yararlanması uygun görülmüş işçilere, devletin her yıl başında yeniden belirlediği rakamlar üzerinden vergi indirimi uygulanıyor.