BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak 2021 yayınlanmasından itibaren büyük ilgi görüyor. Yarın sabah saatlerinde markete gidecek olan vatandaşlar şimdiden inceleme yapıp alacağı ürünleri belirlemeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında BİM market şubeleri hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında, hafta sonu ise 10.00 ile 17.00 arasında çalışıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyip stoklarla sınırlı olan ürünler için liste yapabilirsiniz.