BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak 2021 yayınlanmasından itibaren büyük ilgi görüyor. Yarın sabah saatlerinde markete gidecek olan vatandaşlar şimdiden inceleme yapıp alacağı ürünleri belirlemeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında BİM market şubeleri hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında, hafta sonu ise 10.00 ile 17.00 arasında çalışıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyip stoklarla sınırlı olan ürünler için liste yapabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 OCAK 2021!
Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.999 TL
Voit V-Fit Katlanabilir Koşu Bandı 2.499 TL
Kumtel Mini Fırın 299 TL
Kumtel Aspiratör 149 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL
LAVA Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 119,90 TL
Chef's Wok Tava 28 cm 49,90 TL
Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL
Dikdörtgen Tepsi 5,95 TL
SCHWARTZ Katı Meyve Sıkacağı 249 TL
Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltem Seti 39,90 TL
SCHWARTZ Saç Kesme Makinesi 89,90 TL
Voit Katlanabilir Manyetik Bisiklet 699 TL
Dynamic Egzersiz Sehpası 379 TL
Dambıl Seti 99,90 TL
Flex Bar 49,90 TL
Polosmart Smartlife Akıllı Bileklik 79,90 TL