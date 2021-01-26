Ocak ayının son günleriyle birlikte gelecek ay yatacak zamlı maaşlar beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret ve AGİ zam oranları dördüncü ve son toplantı neticesinde belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirledi. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? AGİ dahil maaş ne kadar olacak? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayından itibaren çalışanlara çalıştıkları iş yerleri tarafından maaş gününe göre ödenmeye başlanacak.
İşte AGİ 2021 tablosu hakkında bilgiler;
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı:
"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."
2021 AGİ TABLOSU
Bekar: 268,31
Evli eşi çalışmayan: 321,97
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47