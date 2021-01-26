Ocak ayının son günleriyle birlikte gelecek ay yatacak zamlı maaşlar beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret ve AGİ zam oranları dördüncü ve son toplantı neticesinde belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirledi. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? AGİ dahil maaş ne kadar olacak? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayından itibaren çalışanlara çalıştıkları iş yerleri tarafından maaş gününe göre ödenmeye başlanacak.

İşte AGİ 2021 tablosu hakkında bilgiler;