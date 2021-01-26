Sağlık Bakanlığı PBS iller arası yer değiştirme kura sonuçları merak ediliyor. İller arası yer değiştirme atama kura çekiliş sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları yoğun şekilde sorgulanıyor. Kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirildi.
KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
Kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır.
Kura çekilişi Bakanlık YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.01.2021 tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Başvuru sonuçlarının gün içerisinde PBS sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor. PBS sistemine girerek sonuçları öğrenebilirsiniz.
Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.