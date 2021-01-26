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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 11:29
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    • 26.01.2021 11:29
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    Sağlık Bakanlığı PBS kura sonuçları sorgulama! kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    Binlerce sağlık personelinin merakla beklediği Sağlık Bakanlığı kura sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. İller arası yer değiştirme kura çekiliş sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı PBS sistemi üzerinden kura sonuçları öğrenilebiliyor. Uzun süredir beklenen kura çekilişi bugün saat 10:00 itibariyle başlamıştı.

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı PBS iller arası yer değiştirme kura sonuçları sorgulama!

    Sağlık Bakanlığı PBS iller arası yer değiştirme kura sonuçları merak ediliyor. İller arası yer değiştirme atama kura çekiliş sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları yoğun şekilde sorgulanıyor. Kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

    KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

    Kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır.

    Kura çekilişi Bakanlık YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

    İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.01.2021 tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Başvuru sonuçlarının gün içerisinde PBS sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor. PBS sistemine girerek sonuçları öğrenebilirsiniz.

    Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.

        İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

        İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

        Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
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        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı PBS iller arası yer değiştirme kura sonuçları sorgulama! İller arası yer değiştirme atama kura çekiliş sonuçları isim listesi!