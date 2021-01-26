Karamürsel İcra Dairesi tarafından Kocaeli'de bulunan 100 metrekare 3+1 büyüklüğünde daire icradan satışa çıkarıldı. Evin satış tarihi 9 Mart 2021 olarak duyurulurken, eve 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlan detaylarında evle ilgili olarak, "Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 317 Ada, 60 Parsel, SARIKUM Mahalle/Köy, 23 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın içinde bulunduğu bina zemin+4 kat olmak üzere toplam 5 katlı bir binadır. Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Çatısı vardır.Taşınmaz denize, ilçe merkezine, kaymakamlığa, şehirler arası otobüs terminaline, semt pazarına, okula ve bankalara yürüme mesafesindedir. Mesken 3 oda ve 1 salon olup, mutfak,banyo,wc, koridor dairenin diğer iç mahallerini teşkil etmektedir. Dairenin pencere doğramaları PVC, kapıları ahşaptır.Tavanlar ve duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Salon, koridor ve odaların zeminleri laminat parke ile kaplıdır.Mutfak, koridor, antre, banyo ve wc zemini seramik kaplıdır. Banyo ve wc duvarları seramik kaplıdır. Dairenin balkonu mevcuttur. Bu meskende doğalgaz mevcut olup kombi ve kaloriferlidir. Daireye giriş ana merdivenden yapılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede elektrik,su,doğalgaz,kanalizasyon vb. hizmetlerin tamamı mevcuttur. Ulaşım sorunu yoktur ve konumu iyidir. Dairenin alanı 100,00 m2'dir. Taşınmazın kıymeti 200.000,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

İşte ilanla ilgili tüm detaylar