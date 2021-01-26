Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.01.2021 10:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2021 10:46
    ABONE OL

    'de icradan ucuza daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

    'na ait ilan sitesi üzerinden satışa sunulan icralık ev, araba, arsa, tarla, dükkan ilanları güncellendi. Yenilenen ilanlar arasında Karamürsel'de satışa çıkarılan 100 metrekare 3+1 büyüklüğündeki ev dikkat çekti.

    O ilde icradan ucuza daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

    Karamürsel İcra Dairesi tarafından 'de bulunan 100 metrekare 3+1 büyüklüğünde daire icradan satışa çıkarıldı. Evin satış tarihi 9 Mart 2021 olarak duyurulurken, eve 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlan detaylarında evle ilgili olarak, "Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 317 Ada, 60 Parsel, SARIKUM Mahalle/Köy, 23 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın içinde bulunduğu bina zemin+4 kat olmak üzere toplam 5 katlı bir binadır. Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Çatısı vardır.Taşınmaz denize, ilçe merkezine, kaymakamlığa, şehirler arası otobüs terminaline, semt pazarına, okula ve bankalara yürüme mesafesindedir. Mesken 3 oda ve 1 salon olup, mutfak,banyo,wc, koridor dairenin diğer iç mahallerini teşkil etmektedir. Dairenin pencere doğramaları PVC, kapıları ahşaptır.Tavanlar ve duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Salon, koridor ve odaların zeminleri laminat parke ile kaplıdır.Mutfak, koridor, antre, banyo ve wc zemini seramik kaplıdır. Banyo ve wc duvarları seramik kaplıdır. Dairenin balkonu mevcuttur. Bu meskende doğalgaz mevcut olup kombi ve kaloriferlidir. Daireye giriş ana merdivenden yapılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede elektrik,su,doğalgaz,kanalizasyon vb. hizmetlerin tamamı mevcuttur. Ulaşım sorunu yoktur ve konumu iyidir. Dairenin alanı 100,00 m2'dir. Taşınmazın kıymeti 200.000,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

    İşte ilanla ilgili tüm detaylar

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kocaeli'de icradan ucuza daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu