Gelir kaybı desteği, kira yardımı başvuru süresi uzatıldı! Gelir kaybı ve kira yardımı başvurusu ne zaman bitecek?

Gelir kaybı ve kira yardımı başvurusu için verilen süre uzatıldı. 500-750 TL arasında değişen kira yardımı başvurusu ve 1000 TL gelir kaybı desteğinden faydalanmak isteyenler için yeni başvuru dönemi açıldı. Esnafların faydalanabildiği desteklere yoğun ilgi gösterilmişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yeni tarih hakkında bilgi verdi.
GELİR KAYBI KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Pekcan kira ve gelir kaybı desteklerine ilişkin olarak başvuru süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.
Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:
Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.
Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.