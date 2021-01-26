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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 11:08
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    • 26.01.2021 11:08
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    desteği, süresi uzatıldı! Gelir kaybı ve ne zaman bitecek?

    ve su ne zaman bitecek? Gelir kaybı desteği ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı! Yüzbinlerce kişinin başvuru yaptığı kira yardımı ve ları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuyla ilgili müjdeli haberi verdi ve başvuruların uzatıldığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Gelir kaybı desteği, kira yardımı başvuru süresi uzatıldı! Gelir kaybı ve kira yardımı başvurusu ne zaman bitecek?

    Gelir kaybı ve kira yardımı başvurusu için verilen süre uzatıldı. 500-750 TL arasında değişen kira yardımı başvurusu ve 1000 TL gelir kaybı desteğinden faydalanmak isteyenler için yeni başvuru dönemi açıldı. Esnafların faydalanabildiği desteklere yoğun ilgi gösterilmişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yeni tarih hakkında bilgi verdi.

    GELİR KAYBI KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

    Bakan Pekcan kira ve gelir kaybı desteklerine ilişkin olarak başvuru süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

    Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

    Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

    Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun

    GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

    Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

    Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

        İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

        Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

        Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

        2 MİLYONDAN FAZLA ESNAF VE SANATKAR BAŞVURU YAPTI

        Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.

        Pekcan, bunlarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

        "Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, internet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik.

        11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."
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        Haberler Ekonomi Gelir kaybı desteği, kira yardımı başvuru süresi uzatıldı! Gelir kaybı ve kira yardımı başvurusu ne zaman bitecek?