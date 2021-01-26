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    Kredi erteleme müjdesi

    Başkan Recep 'ın talimatıyla 2.5 milyon esnafa nefes aldıran gelir kaybı, kira desteğinin ardından, dün de önemli adımlar devreye girdi. Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen işyerleri için mücbir sebep kararı alınıp vergi ödemeleri ertelenirken, bir müjde de krediler için geldi.

    Kredi erteleme müjdesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2.5 milyon esnafa nefes aldıran gelir kaybı, kira desteğinin ardından, dün de önemli adımlar devreye girdi. Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen işyerleri için mücbir sebep kararı alınıp vergi ödemeleri ertelenirken, bir müjde de krediler için geldi.

    Başkan Tayyip Erdoğan, " tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Kredi erteleme müjdesi