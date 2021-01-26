‘İhtiyaca özel sigorta ürünleri penetrasyon seviyesini yükseltir’

Geride bıraktığımız 2020'nin bize farklı tecrübeler ve yeni bilgiler oğrettiğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. Baturalp Pamukçu, cağın gerekliliklerinin temelinde, ihtiyacı karşılayacak hızlı ve pratik cozümler ile kuvvetli bir teknolojik altyapının bulunduğunu soyledi.

Pamukcu, "Sektorün bu zamana kadar yaşadığı sorunlardan bir tanesi, sigorta bilinirliğinin ve bilincinin yeteri kadar gelişememesi ile kişilerin gelir seviyesindeki duruma paralel sigorta penetrasyonunun yetersiz olmasıdır. Bununla birlikte, sektorümüzün talebe paralel oto sigortalarına daha eğilimli olması, oto sigortalarındaki mevcut yapı ile genel olarak teknik yapıda zarar edilmesi, son senelerde şirket gelirlerinin teknik gelirler ile değil ancak mali gelirler ile sağlanması ve bu gelişimin de sürdürülebilirlikten uzak olmasıdır" dedi.