Herkese çok güzel haber geldi! Tek seferlik 1000 TL yardım desteği yapılacak! Son gün uyarısı...

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni bir müjde daha verildi. Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni bir yardım kampanyası başlattığı ifade ediliyor. Bu yardım kampanyasına başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kurumlarda başvuru için insanların bir araya gelmesinin önüne geçilmesi için yardım kampanyalarına başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı belirtildi.
Koronavirüs salgını başladıktan kısa bir süre sonra devlet vatandaşlarına bin TL karşılıksız ödeme yapmıştı. Bu yardım kampanyasına başvuran vatandaşların büyük bir bölümü ödemelerini PTT veya banka hesabı üzerinden almıştı, ancak ödeme alamayan bazı vatandaşlar bulunuyordu. Yeni kampanya ile yardım ödemesi alamayan bu vatandaşlara ödeme yapılması hedefleniyor. Vatandaşlara ödenecek olan yardım miktarı bin TL, önceki yardım kampanyalarından faydalanamayan vatandaşlar için e-devlet üzerinde yeni bir başvuru ekranının açıldı.
Başvurunun Detayları
E-devlet üzerinde açılan başvuru ekranına her vatandaş kimlik numarasının sonuna göre başvuru yapma hakkına sahip. Kimlik numarasının sonu 0 ile biten vatandaşlar başvurularını pazartesi günü yapabiliyor, 2 olan vatandaşların başvuru günü salı günü, 4 olan çarşamba, 6 olan perşembe günü, 8 olan ise cuma günü başvurusunu yapabiliyor. E-devlet üzerindeki başvurular takvim.com.tr hafta sonları tüm vatandaşlara açık.