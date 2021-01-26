Memurlar ve memur emeklilerine 2020 yılında enflasyon farkı ile birlikte yüzde 5.5 + 5.75 oranında maaş artışı yapıldı. Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 7.36 oranında artış gerçekleştirildi. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Dolayısıyla 2018 başından bu yana memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılan zam enflasyon ile başa baş oldu. Bu yıl memurların toplu sözleşme görüşmelerinin çetin geçeceğinin işaretleri yılın ilk haftasından itibaren gelmeye başladı. 2021 yılı ilk yarısındaki maaş zammı belli olduktan sonra memur sendikaları konfederasyonları MEMUR-SEN, Türkiye KAMU- SEN ve KESK ek zam taleplerini dile getirdi.
Taşerondan gelen işçiler, daha önce farklı sendikalara üye iken 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sadece çalıştıkları işyerine ait işkolundaki sendikalara geçiş yaptılar. Bundan dolayı sendikaların üye sayılarında büyük değişiklikler meydana geldi. İlk defa 2019 yılında başlayan uygulama kapsamında bu yıl da kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından ayrı ayrı yürütülecek.
2019 yılındaki görüşmelerde 3500 liranın altındaki ücretlere 150 lira iyileştirmenin ardından ilk yıl için yüzde 8 + 4, ikinci yıl için de yüzde 3+3 oranında artış yapıldı. Artışların enflasyonun altında kalması halinde enflasyon farkı yansıtılıyor.
AĞUSTOSTA 5.7 MİLYON MEMUR VE EMEKLİ İÇİN PAZARLIK MASASI
Kamu görevlileri için iki yılda bir toplu sözleşme imzalanıyor. Eylül ayı itibarıyla 3.1 milyon memur, 2.2 milyon da memur emeklisi bulunuyor. Kamu görevlileri ile imzalanacak toplu sözleşme görüşmeleri 5.3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.
2019 yılındaki görüşmelerde memurları temsil eden MEMUR-SEN ile hükümet arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sözleşme, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca (KGHK) karara bağlandı. Hakem Kurulu, hükümetin sendikaya verdiği son teklif doğrultusunda karar aldı. Böylece, kamu görevlilerinin maaşlarına 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında toplu sözleşme zammı yapılması kararlaştırıldı.