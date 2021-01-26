Memurlar ve memur emeklilerine 2020 yılında enflasyon farkı ile birlikte yüzde 5.5 + 5.75 oranında maaş artışı yapıldı. Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 7.36 oranında artış gerçekleştirildi. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Dolayısıyla 2018 başından bu yana memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılan zam enflasyon ile başa baş oldu. Bu yıl memurların toplu sözleşme görüşmelerinin çetin geçeceğinin işaretleri yılın ilk haftasından itibaren gelmeye başladı. 2021 yılı ilk yarısındaki maaş zammı belli olduktan sonra memur sendikaları konfederasyonları MEMUR-SEN, Türkiye KAMU- SEN ve KESK ek zam taleplerini dile getirdi.