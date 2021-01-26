BES'te katılımcı 7 milyona yaklaştı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 15 Ocak verilerini acıkladı. Buna gore; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon buyukluğu 158 milyar 400 milyon lirayı aştı. Toplam fon buyukluğunun 136 milyar 885 milyon lirası katılımcılardan gelirken; sistemdeki devlet katkısı 21 milyar 485 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 896 bin olarak kaydedildi. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 15 Ocak verileri de EGM tarafından acıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 741 bin olduğu sistemde, toplam fon buyukluğu ise 11.9 milyar lira oldu. İşveren sayısının 225 bin 535 olduğu OKS'de sertifika sayısı 7 milyon 398 bin olarak kayıtlara gecçti.