3600 ek gösterge hakkında yaşanan son gelişmeler ve yapılan son dakika açıklamaları memurlar için büyük önem arz ediyor. Göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklentiler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay konu hakkında önemli açıklamalar yapılmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Aylık ve ikramiyeler ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.