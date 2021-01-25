İkinci el otomobil fiyatları son 10 aydır araba almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bütçesine göre yeni bir araba almak isteyenler özellikle uzman yorumlarını ve piyasadaki son fiyatları merakla inceliyor. Salgınla beraber büyük otomobil markaları sıfır araç üretimini durdurmuştu. Yakın zamanda üretim başladı ve ikinci elde fiyatlar düşüşe geçti. Fiyatların artışından yakınan bu minvalde fiyatların düşeceği tarihi bekliyor. Ayrıca galericiler yaz aylarındaki yoğunluk nedeniyle fiyatlar yükselişe geçmeden düşüncesi olanların araba almasını tavsiye etti. Galericiler ise araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.

DÜŞMEYE BAŞLADI

İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.