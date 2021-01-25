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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 23:27
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    • 25.01.2021 23:27
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    En uygun zaman! nda son durum nedir? Fiyatlar gelecek aylarda...

    nı gören pek çok kişi geçtiğimiz aylarda araba alma fikrinden vazgeçti. Koronavirüs salgınıyla birlikte ikinci araba fiyatları suni bir yükseliş yaşamış ve bu da araba almak isteyenlerin düşüncelerinden vazgeçmelerine neden olmuştu. Ancak sıfır araç üretiminin başlamasıyla ibre tersine döndü. Araba fiyatlarında yaşanan düşüş ve kış aylarının gelmesiyle galericiler bu durumu otomobil almak için en cazip zaman olarak ifade ediyor. Çünkü yaz aylarında yoğunluk yaşanacağından fiyatların artışa geçeceği tahmin ediliyor. Peki, otomobil fiyatlarında son durum nedir? İşte detaylar...

    İkinci el otomobil fiyatlarında son durum nedir?

    İkinci el otomobil fiyatları son 10 aydır araba almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bütçesine göre yeni bir araba almak isteyenler özellikle uzman yorumlarını ve piyasadaki son fiyatları merakla inceliyor. Salgınla beraber büyük otomobil markaları sıfır araç üretimini durdurmuştu. Yakın zamanda üretim başladı ve ikinci elde fiyatlar düşüşe geçti. Fiyatların artışından yakınan bu minvalde fiyatların düşeceği tarihi bekliyor. Ayrıca galericiler yaz aylarındaki yoğunluk nedeniyle fiyatlar yükselişe geçmeden düşüncesi olanların araba almasını tavsiye etti. Galericiler ise araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.

    DÜŞMEYE BAŞLADI

    İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.

    2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK?

    Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.

    Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.

        EN UYGUN ZAMAN

        İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

        İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.

        İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE

        Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde.

            EN UYGUN ÜLKE ALMANYA

            Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirildi.

            2. EL OTOMOBİLDE FİYAT OYUNU

            Fırsatçılar, tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde çağrıda bulunuyor. Yayınlanan mesajlarda araç sahiplerine yapılacak fiyat artışına ilişkin rakam da paylaşan fırsatçılar, bu yöntemle fiyatlarda doğal bir artış yaşandığına ilişkin izlenim oluşturmaya çalışıyor.

            Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor. Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.

                120 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARMANIZ GEREK

                Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.

                OPSİYON YALANI ORTAYA ÇIKTI

                Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.
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                Haberler Ekonomi En uygun zaman! İkinci el otomobil fiyatlarında son durum nedir? Fiyatlar gelecek aylarda...