Başvurular netleşti! Çocuklar çok sevinecek her haneye 1248 TL ödemeden yararlanacak

Maddi olarak zor durumda olan aileler için devletin sosyal yardım kampanyaları devam ediyor. Gelir seviyesi düşük olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere 1248 TL, devlet yardımı verilmektedir. Bu yardımla birlikte hem ailenin temel ihtiyaç maddelerine ulaşımı kolaylaştırılmak hem de çocukların eğitime devam etmesine katkı sağlamak isteniyor. 2016 yılından beri bu yardımlar göçmen ailelere de verilmektedir.
SED Nedir?
Maddi olarak geliri yeterli olmayan çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla verilen yardımların ismidir. Bu yardımlar sayesinde çocuklar maddi yetersizlikten dolayı ailelerinden ayrılmak zorunda kalmıyor.
SED Destek Ödemeleri Ne Kadar?
Bu noktada öğrencinin seviyesine göre ödeme yapılmaktadır.
• Okul öncesindeki öğrencilere ödenen ücret 456.28 TL
• İlköğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 684.41 TL
• Ortaöğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 730.04 TL
• Ortaöğretim düzeyinde olan ancak okula devam etmeyen öğrencilere ödenen ücret 730.04 TL
• Yükseköğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 821.30 TL
• Bakımdan ayrılan gençlere ödenen ücret ise 365.02 TL'dir.