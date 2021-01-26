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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 18:41
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    • 26.01.2021 18:41
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    Başvurular netleşti! Çocuklar çok sevinecek her haneye 1248 TL ödemeden yararlanacak

    Ekonomik olarak zorluk çeken ailelere yapılan yardımlardan bir tanesidir. Bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılamayan ailelerden çocuklarının alınmasının önüne geçilmek istenmektedir. Bakanlık, seviyesi okul öncesi eğitim olan öğrenciler için 693 TL, ilköğretim seviyesinde olan öğrenciler için 1040, seviyesi olan öğrenciler içinse 1248 TL’lik yardım ödemesi yapmaktadır. Detaylar şu şekilde.

    takvim.com.tr
    Çocuklar çok sevinecek her haneye 1248 TL ödemeden yararlanacak

    Maddi olarak zor durumda olan aileler için devletin sosyal yardım kampanyaları devam ediyor. Gelir seviyesi düşük olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere 1248 TL, devlet yardımı verilmektedir. Bu yardımla birlikte hem ailenin temel ihtiyaç maddelerine ulaşımı kolaylaştırılmak hem de çocukların eğitime devam etmesine katkı sağlamak isteniyor. 2016 yılından beri bu yardımlar göçmen ailelere de verilmektedir.

    SED Nedir?

    Maddi olarak geliri yeterli olmayan çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla verilen yardımların ismidir. Bu yardımlar sayesinde çocuklar maddi yetersizlikten dolayı ailelerinden ayrılmak zorunda kalmıyor.

    SED Destek Ödemeleri Ne Kadar?

    Bu noktada öğrencinin seviyesine göre ödeme yapılmaktadır.

    • Okul öncesindeki öğrencilere ödenen ücret 456.28 TL

    • İlköğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 684.41 TL

    • Ortaöğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 730.04 TL

    • Ortaöğretim düzeyinde olan ancak okula devam etmeyen öğrencilere ödenen ücret 730.04 TL

    • Yükseköğretim düzeyinde olan öğrencilere ödenen ücret 821.30 TL

    • Bakımdan ayrılan gençlere ödenen ücret ise 365.02 TL'dir.

        Başvurular Nasıl Yapılıyor?

        Kurum bakımından ayrılan gençler için bireyler tarafından SED hizmeti sağlanabilmektedir. Bu hizmet genelde maddi anlamda zorluk içinde olan ve yoksulluk çeken bireyler için verilmektedir. Herhangi bir kurumun bakımında olan gençler içinde ödemeler devam ediyor. Ayrıca maddi gerekçelerden ötürü ailelerden ayrılmak zorunda kalacak çocuklar, takvim.com.tr ailelerinden ayrılmasından diye de ödenmektedir.

        Başvurular için ilgili bakanlığın il müdürlüklerinden ve sosyal hizmet merkezlerinden yapılabiliyor. İncelemeler sonucunda maddi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler bu desteklerden yararlanabilmektedir.

        Gerekli Belgeler Nelerdir?

        SED başvuruları sırasında evrakların tamamının bulunması gerekmektedir. Gerekli olan evraklar ise şu şekilde.

        • Öğrenci belgesi

        • Talebe göre sağlık raporu

        • Başvuran kişiye ait kimlik belgesi

        • İş ve meslek kurslarına yapılan başvuruların yapıldığını gösteren belgeler

        • Kuruluş tarafından istenebilecek diğer evraklar

        Kimler Yararlanma Hakkına Sahip Olacak?

        Bu kapsamda SED yardımlarından faydalanabilecek olanlar şu şekilde.

        • Gelir durumu düşük olan ve eğitimini devam ettiremeyecek kadar zor durumda olan çocuklar.

        • Fiziksel ve zihinsel engeli olan ayrıca bakım zorunluluğu bulunan çocuklar.

        • Ameliyata girecek olan çocuklar ve hayati tehlikesi bulunan çocuklar.

        • SED himayeleri tarafından korunmadığı süreçte korumaya muhtaç olan çocuklar.

        Maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar için devletin sunmuş olduğu yardım kampanyalarından bir tanesi bu şekildedir, eğer gerekli şartları yerine getiriyorsanız, ilgili makama başvurarak ödemenizi alabilirsiniz.
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